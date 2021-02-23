Ekonomi Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
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Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak

Adalet Bakanlığı, 237 sözleşmeli personel alımında bulunacağını bildirdi. Resmi gazetede yayımlanan ilanın son başvuru tarihi 12 Mart olarak belirlendiği ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakanlığı.
Adalet Bakanlığı.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan ve mahal için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre yapılacak yerleştirme ile Ek-1 listede belirtilen 237 pozisyona personel alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, aşçı, kaloriferci, şoför, istatistikçi, koruma ve güvenli görevlisi, teknisyen, tekniker ve mühendis kadrolarına yapılacak alımlarla ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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