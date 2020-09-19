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Ekonomi Adalet Bakanlığı bin 100 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Adalet Bakanlığı bin 100 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak

Adalet Bakanlığı, bin 100 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacağını duyurdu. Alıma ilişkin ilanı Resmi Gazetede yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İlana göre, yazılı ve sözlü sınavla 1100 icra müdürü ve müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacak.

  • Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Kasım Pazar günü yapılacak.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van'daki sınav merkezlerinde saat 13.45'te başlayacak sınav 105 dakika sürecek. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Yazılı ve sözlü sınav olacak

Başvuranların icra müdürü ve müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için "İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği"nde belirtilen şartları taşımaları gerekecek.

  • Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kura ile yapılacak.

Sözlü sınav tarihleri, nihai sonuçlar ile kura günü ve yeri Bakanlık internet sitesinden ayrıca duyurulacak.

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