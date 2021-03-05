Ekonomi Adalet Bakanlığı bin 287 temizlik personel alımı yapacak
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Adalet Bakanlığı bin 287 temizlik personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı, bin 287 temizlik personeli alacağını duyurdu. Alım, 4 Mart'ta resmi gazetede yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakanlığı.
Adalet Bakanlığı.

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere; ilanda yeri, sayısı ve meslek adı belirtilen, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak 1.287 temizlik görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Personel alımıyla ilgili aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi, yeri ve şekliyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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