Ekonomi Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden personel alım ilanı
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden personel alım ilanı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 202 personel alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden personel alım ilanı
Adalet Bakanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin 8’inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sözlü sınav ile aşağıda belirtilen unvan ve sayıda personel alımı yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 01 - 16 Nisan 2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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