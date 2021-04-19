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Ekonomi Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 mütercim-tercüman alacak
BASIN İLAN

Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 mütercim-tercüman alacak

Adalet Bakanlığı, sözleşmeli 23 mütercim-tercüman alacağını duyurdu. Bakanlık, alımların 19 Nisan'da resmi gazetede yayımlandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli 23 mütercim-tercüman alacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, her bir dil unvanı için boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna gören10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman alınacaktır.

Adaylar başvurularını 19/04/2021-03/05/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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