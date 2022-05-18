Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; adaylar başvurularını 18 Mayıs - 2 Haziran 2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... üzerinden gerçekleştirecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
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