Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 22 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

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