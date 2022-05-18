Ekonomi Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
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Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak

Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 22 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
Adalet Bakanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; adaylar başvurularını 18 Mayıs - 2 Haziran 2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... üzerinden gerçekleştirecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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