Adana’dan 125 milyon liralık mandalina ihraç edilecek

Adana’dan öncelikle Rusya ve Ukrayna’ya ihraç edilen Murcott cinsi mandalinanın hasadına başlandı. Bu yıl ihraç edilecek 50 bin ton mandalinadan 125 milyon lira gelir bekleniyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Bu ürün aroması, tadı ve lezzeti bakımından çok güzel. Normalde ürünlerimizin yüzde 50’si yurt dışına giderken bu cinsin 3’te 2’sini ihraç ediyoruz” dedi.

2017 yılının Ekim ayında başlayan mandalina hasadı bahçelerde sürüyor. Mandalinanın en son hasat edilen ‘W. Murcott’ cinsinde ise hasat başladı. Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine de ihracat edilen mandalinada fiyat ise bahçede kilogram başına 1.7 TL ile 2 TL arasında değişiyor. Bu fiyatlara işçilik ve paketleme de eklenince ürün en az 2,5 TL’den satılıyor.

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Adana’da ise bu üründen ortalama 100 bin ton rekolte beklenirken şimdiden en az yurt dışına gönderilecek 50 bin ton mandalina için alıcılar hazır.

"Bu cinsin en az 3’te 2’si ihraç ediliyor"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Murcott cinsi mandalinanın hasadı Ocak ayının başlarında başlar ve ayın sonuna kadar hatta şubat ayının 15’ine kadar devam eder. Meyvenin aroması, tadı ve lezzeti bakımından çok güzel bir meyve. Diğerlerinden daha farklı. Kilosu şuanda 1.7 ile 2 TL arasında değişmekte ve bu ürünümüzün çoğu yurt dışına gitmekte. Nakliyesi, işçiliği ve fabrikadaki paketlenmesiyle birlikte 50-60 kuruşa kadar fiyat yansımakta buda fiyatın toptan çıkışını 2,5 TL’ye getirmekte. Genelde ürünlerimizin yüzde 50’si yurt dışına giderken bu cinsin en az 3’te 2’si ihraç ediliyor” diye konuştu.

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Rusya ve Ukrayna’nın en büyük alıcı olduğunu kaydeden Doğan, ülkeye bu üründen en az 125 milyon TL katkı sağlanacağını kaydetti.

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