Ekonomi Adli Tıp Kurumu 40 sözleşmeli personel alacak
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Adli Tıp Kurumu 40 sözleşmeli personel alacak

Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere, 40 pozisyon için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adli Tıp Kurumu 40 sözleşmeli personel alacak
Adli Tıp Kurumu.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; sözlü sınavlara 2022 yılı KPSS’ye giren ve her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her pozisyon için ilân edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday çağrılacak.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacak.

Başvurular 12 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 23:59 itibarıyla sona erecek.

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