Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 2022-2 sözleşmeli personel alım ilanı

Hayat

Bizi biz yapanlarla bayramlaşalım

Çocukluk ve gençliğindeki bayramları dinlediğimiz Ali Haydar Haksal, “Bizi biz yapan insanlarla bayramlaşma”nın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapıyor. Geçmiş yılları anan Haksal, “Bizi manevi anlamda ve düşünce bakımından besleyen isimler ile de mutlaka bayramlaşırdık. Bugün de bunu devam ettirmeliyiz” ifadelerini kullanıyor.