Ekonomi Adnan Oktarın şirketlerindeki eşyalar satıldı Kıyafetlere teklif verilmedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Adnan Oktar'ın şirketlerindeki eşyalar satıldı: Kıyafetlere teklif verilmedi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adnan Oktar'a ait 6 şirketin mallarını satışa çıkardı. Büro malzemelerine 2 şirket kapalı zarf usulü teklif yaparken, kıyafetleri ise ilgi görmedi.

Haber Merkezi DHA
Adnan Oktarın şirketlerindeki eşyalar satıldı: Kıyafetlere teklif verilmedi
Adnan Oktar

TMSF'nin daha önce duyurduğu ihale bugün saat 14.00'da gerçekleştirildi. Ronin Tanıtım İletişim Yapı İnşaat Taahhüt Dış Ticaret Limited Şirketi ile Vardek Duvar Panel Sistemleri Satış Pazarlama Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi'nin mallarına kapalı zarf usulü başvuru yapıldı.

DHA

Teklif alabilen iki şirketin malları arasında büro mobilyaları, sandalyeler ve bilgisayarlar bulunuyor. Verilen tekliflerin muhammen bedelin üstünde olduğu öğrenildi.

DHA

Dünyaca ünlü markalara ait kıyafetlerin bulunduğu diğer şirketlere ise teklif gelmedi.

DHA

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MALLARI SATIŞA ÇIKARILAN ŞİRKETLER


Adnan Oktar Silahlı Terör Örgütü'ne ait malları satışa çıkarılan 6 şirketin isimleri ve muhammen bedelleri şu şekildeydi:


-CC Tercüme ve Turizm Limited Şirketi muhammen bedeli 2 bin 322 lira,


-Element Yapı İnşaat Dış Ticaret Mimarlık Limited Şirketi 6 bin 198 lira 75 kuruş,


-Nautilius Tanıtım, Sağlık ve Teknoloji Ürünleri Pazarlama Limited Şirketi 4 bin 543 lira 5 kuruş,


-Ronin Tanıtım İletişim Yapı İnşaat Taahhüt Dış Ticaret Limited Şirketi 3 bin 336 lira 5 kuruş,


-Sistem Reklam Limited Şirketi 76 bin 854 lira 75 kuruş


-Vardek Duvar Panel Sistemleri Satış Pazarlama Ticaret İthalat İhracat Limited Şirketi 6 bin 576 lira 75 kuruş.

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