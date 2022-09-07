Afetlere karşı kritik altyapılara koruma: Hedef enerjide sıkıntı yaşamamak

İklim değişikliği sadece ani su baskınları, şehir selleri ya da kavurucu sıcaklar anlamına gelmiyor. İklim değişikliğinin çok konuşulmayan bir diğer etkisi de gündelik hayatın sürdürülebilirliği için vazgeçilmez olan kritik altyapılara verdiği ağır zarar. Ulaşım, enerji, sanayi üretiminin devamlılığı, temiz suya erişim gibi temel ihtiyaçlar iklim değişikliğinin tehdidi altında.

İKLİM KRİZİNDE TEKSAS ÖRNEĞİ

ABD’nin enerji altyapısı en sağlam eyaletlerinden Teksas’ta geçen yıl yaşanan, elektrik ve doğal gaza erişimini engelleyen şiddetli soğuklar iklim krizinin kritik altyapılara verdiği tahribatın en somut örneklerinden. Teksas, enerji bakımından ABD’nin en zengin eyaleti olmasına karşın yaşanan yoğun kar yağışı yüzünden 13 saat elektriksiz kaldı. Benzer gelişmelere karşı Türkiye de hazırlık içinde.

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ALİAĞA PİLOT BÖLGE

Bu kapsamda, AFAD’ın yürüttüğü İzmir-Aliağa Bölgesi’nde Enerji Sektörü Özelinde Kritik Altyapılara İklim Değişikliğinin Etkisi Projesi ile bölgedeki kritik altyapılar için iklim değişikliğinin neden olduğu afet riskleri belirlendi ve risk değerlendirilmesi yapıldı.

Bu kapsamda, iklim değişikliğinin enerji altyapısına olan etkilerini ölçmek için pilot bölge olarak seçilen İzmir Aliağa’da yapılan risk analizlerinin sonuçları incelendi.

Kritik altyapıların iklim değişikliğinden kaynaklı olası afetlere karşı dirençli hale getirilmesi için İzmir bölgesi özelinde geliştirilen yöntem; kamu sektörü, kritik üretim ve enerji sektörlerini de içerecek şekilde düzenlendi.

HER SEKTÖRE ÖZEL MODELLEME

Böylece olası afet risklerine karşı her sektör için bir senaryo ve çözüm modellemeleri geliştirildi. Tek bir çatı altında birleştirilip, özel bir yazılımın içine yüklenen modellemelere erişen kullanıcılar, kendi sektörlerinin karşılaşacağı riskleri ve çözümleri buradan görme şansına sahip.

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RİSK ANALİZ RAPORU

Proje kapsamında, öncelikle Aliağa bölgesi için kritik varlıklar belirlendi. İklim değişikliğinden kaynaklanan afetler için risk değerlendirilmesi yapıldı. Rapor; eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetleri ile sanayi ve enerji dahil tüm sektörlerin olası afetler karşısında felce uğramaması için geliştirilen bütün senaryoları ve çözüm modellemelerini içeriyor. Rapordaki bulgulara göre şekillendirilen ve her sektör için ayrı olarak geliştirilen önlem ve çözüm modellemeleri, özel yazılıma yüklendi. Kullanıcılar bu yazılım üzerinden kendileriyle ilgili risk değerlendirmelerini yapma şansına sahip. AFAD ayrıca risk analiz sistemlerinin, sektör temsilcileri tarafından kullanılabilmesi için tüm paydaşların da katılımıyla geçtiğimiz şubat ayında kritik üretim ve kritik kamu hizmetleri temsilcilerine yönelik olarak eğitimler verdi.

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Önemli altyapılar hangileri?