Ekonomi Afrika pazarında yatırım fırsatı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Afrika pazarında yatırım fırsatı

Afrika pazarı 1.2 milyarın üzerindeki nüfusuyla hızla büyüyen bir pazar. Türkiye için önemli fırsatları barındıran Afrika, yatırımcıların da radarında.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Afrika pazarında yatırım fırsatı
Dani Al Achkar

Afrika pazarı 1.2 milyarın üzerindeki nüfusuyla kendi içinde çok büyük ve hızla büyümeye başlayan bir pazar.

Türkiye için de önemli fırsatlar barından bu coğrafya yatırımcıların radarında. Merkezi Senegal'de olmak üzere 21 Afrika ülkesinde şirketi olan iş insanı Dani Al Achkar ihracat, ithalat ve danışmanlık yapıyor.

Gıda, teknoloji, maden, inşaat ve turizm alanlarında faaliyet gösterdiklerini belirten Achkar, Çin'e uygulanan ambargo ve yükselen gümrük fiyatlarıyla sebebiyle Türkiye'yi tercih etmeye başladıklarını söyledi. Achkar, geçen yıldan bu yana Türkiye ağırlıklı iş yaptıklarını kaydeden Türkiye'nin lojistik hem de gümrük vergisi açısından çok avantajlı olduğunu ifade etti.

GÜMRÜKSÜZ ÜRÜN DOLAŞTIRABİLME İMKANI

Afrika'ya yapılacak devlet güvenceli yatırımlarda yatırımcıların uluslararası bankalar tarafından desteklendiğine dikkat çeken Achkar, şu bilgileri verdi:

"Sadece Batı Afrika ülkeleri 300 milyonun üzerinde nüfusuyla kendi içinde ürettiğini gümrüksüz serbestçe dolaştırabiliyor. 2023 itibariyle tüm Afrika içinde herşey gümrüksüz dolaştıracak olması ciddi bir kolaylık sağlayacak. Türk insanının ticareti biliyor ve severek yapıyor olması, Türklerle anlaşarak çalışmayı kolay hale getiriyor. Afrika büyük bir pazar olduğu için güvenilir isimlerle çalışmak gerekiyor. Bu konuda gerekli desteği de sağlıyoruz."

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