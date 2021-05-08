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Ekonomi Afyon Kocatepe Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
BASIN İLAN

Afyon Kocatepe Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi, 33 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 7 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlandığını açıklarken, başvuru süresinin ise ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde olacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir.

Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.

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