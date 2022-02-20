Ekonomi Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı 100 adet Ticari Plakayı kiraya verecek
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Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı 100 adet Ticari Plakayı kiraya verecek

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, 100 adet Ticari (N) Plakayı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya veriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı 100 adet Ticari Plakayı kiraya verecek
Afyonkarahisar Belediyesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ticari (N) Plakası ve faaliyet göstereceği durak yerlerinin muhammen bedelleri 2 bin 500, geçici teminat bedelleri ise 225 Türk Lirası olarak belirlendi.

Sanayi Durağı'nda 25 adet, Çimento Durağı'nda 25 adet olmak üzere 50 adet (N) Ticari Plaka kiralama ihalesi 2 Mart 2022 tarihinde saat 14:00’te, İmaret Durağı'nda 10 adet, Balta 2. El Durağı'nda 5 adet, Sanat Okulu Durağı'nda 5 adet, Yoğurt Pazarı Durağı'nda 5 adet, Sinada Durağı'nda 5 adet, Pancar Kooperatifi Durağı'nda 5 adet, 2. Küçük Sanayi Durağı'nda 15 adet olmak üzere toplam 50 adet (N) Ticari Plaka kiralama ihalesi ise aynı gün saat 15.30’da, Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu'nda Encümen huzurunda yapılacak.

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