Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı 100 adet Ticari Plakayı kiraya verecek

Hayat

Mustafa Kutlu: İstanbul Suriçi’dir

7. Üsküdar Kİtap Fuarı’nın bu yıl onur yazarı olan Mustafa Kutlu’yla İstanbul’u anlattığı son üç kitabı üzerine konuştuk. 30 yıl öncenin İstanbul’unu anlattığını söyleyen Kutlu, “ Yetmişli yılların başına kadar Londra Asfaltı’nda, bu Edirne’ye doğru yolun son durağında Ömür Yoğurdu denilen bir yer vardı. Oradan ilerisinde semt yoktu. Şehir o kadar ilerilere doğru gitti ki. Bunlar işte Uzak İstanbullar’dır, İstanbul Suriçi’dir. İstanbul oralar değil.”