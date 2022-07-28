Ekonomi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 21 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 27 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

TIRdan1,6 ton kokain çıktı

ABD'nin Los Angeles şehrine götürüyordu.
Linçten polis kurtardı

Linçten polis kurtardı

​Avcılar'da mahalleyi karıştıran taciz iddiası.
Türkiyeye sızanüç PKKlı ölü ele geçirildi

Türkiye'ye sızan
üç PKK'lı ölü ele geçirildi

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.

​Mersin'de PKK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'.

Yaralanan 12 işçi hastanelere kaldırıldı.

Mardin'de PKK'ya yönelik dev operasyon.

​Türkiye, en çok insani yardım yapan ülkeler sıralamasında yine zirvede.

​İkinci el araçta 10 ile 40 bin lira arası indirim.

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.

Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu basın toplantısına çıkmadı.

​Vogue dergisine poz verdiler.

​Pekin ve Washington arasında ipler gerildi.

​CHP ve HDP'ye rağmen yumrukçu vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı.

​Kadıköy'deki 'Putin' sloganları F.Bahçe'nin başına iş açabilir.
F.Bahçe Devler Ligi'ne hasret

F.Bahçe Devler Ligi'ne hasret

​Sarı lacivertliler, Kadıköy'de Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.