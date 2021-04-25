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Ekonomi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
BASIN İLAN

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 3 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 25 Nisan'da resmi gazetede yayımlandığını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”, 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi” hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır.

Başvuru süresi 26 Nisan ila 10 Mayıs olup başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Personel Daire Başkanlığı’na ulaşması gerekmektedir.

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