Ekonomi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 15 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 19 Ekim'de resmi gazetede yayımlanacağını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak olup, postadaki gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren başlamaktadır. Başvuru Tarihi:19.10.2021, Son başvuru tarihi: 02.11.2021 Salı günü mesai bitimi. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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