Ekonomi Ağustosta fiyatı en çok düşen ürün belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ağustosta fiyatı en çok düşen ürün belli oldu

Tüketici fiyatları bazında ağustosta en fazla fiyat düşüşü yüzde 8 ile kümes hayvanları etinde görüldü. Bunu yüzde 7,79 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 6,72 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 5,89 ile taze meyveler, yüzde 3,23 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 2,33 ile kuzu, koyun, keçi eti takip etti.
En fazla fiyat artışı ise yüzde 24,24 ile üniversite eğitim giderlerinde görüldü.

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Haber Merkezi AA
​Ağustosta fiyatı en çok düşen ürün belli oldu
Ağustosta fiyatı en çok düşen 'kümes hayvanlarının eti' oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay üniversite eğitim giderlerindeki artışı yüzde 16,72 ile ilaçlar, yüzde 14,21 ile meyve ve sebze suları, yüzde 10,14 ile reçel, marmelat ve bal izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 9,87 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 9,78 ile pirinç, yüzde 8,51 ile konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler, yüzde 7,22 ile buzdolabı, dondurucu, donduruculu buzdolabı, yüzde 7,09 ile şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri ve yüzde 6,10 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri yer aldı.

Ağustosta fiyatı en çok azalış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 2,16 ile margarin, yüzde 1,03 ile diğer katı ve sıvı yağlar, yüzde 0,98 ile makarna çeşitleri ve yüzde 0,06 ile kadın giyim sıralandı.

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