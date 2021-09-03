Ağustosta fiyatı en fazla artan ürün oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, salatalıktaki fiyat artışını yüzde 43,85 ile kabak, yüzde 36,14 ile limon izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 32,79 ile taze fasulye, yüzde 21,74 ile karpuz, yüzde 19,11 ile kuru soğan yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,91 ile çocuk için tişörtte oldu. Bunu yüzde 7,15 ile patates, yüzde 6,22 ile domates, yüzde 5,63 ile erkek tişörtü, yüzde 5,26 ile üzüm takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

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Ürünler yüzde değişim

Salatalık 56,30

Kabak 43,85

Limon 36,14

Taze Fasulye 32,79

Karpuz 21,74

Kuru Soğan 19,11

Yumurta 17,90

Tren Ücreti (Şehirlerarası) 15,49

Patlıcan 14,93

Kıvırcık 13,42

Sarımsak 13,07

Spor Müsabakalarına Giriş Ücreti 12,34

Kavun 12,31

Cilt ve Vücut Ürünleri 12,00

Kaşar Peyniri 9,40

Makyaj Malzemeleri 8,57

Yeşil Soğan 8,36

Ayran 7,30

Deodorant 7,27

Elma 6,96

Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Ürünler yüzde değişim

Tişört (Çocuk için) -8,91

Patates -7,15

Domates -6,22

Tişört (Erkek için) -5,63

Üzüm -5,26

Kuru Fasulye -5,19

Elbise (Çocuk için) -3,84

Tablet (Bilgisayar) -3,66

Gömlek (Çocuk için) -3,45

Otomobil (Benzinli) -3,42

Terlik (Kadın için) -3,11

Pantolon (Erkek için) -2,85

Mücevher (Altın) -2,78

Tişört (Kadın için) -2,78

Şehirler arası Otobüs Ücreti -2,49

Pijama (Çocuk için) -2,46

Pantolon (Çocuk için) -2,45

Tayt (Çocuk için) -2,08

Konserve Balık -2,05

Otomobil (Dizel) -1,72