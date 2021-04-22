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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ahşap evlere korona etkisi: Talebe yetişemiyorlar

Koronavirüs salgının yayılmasıyla ahşap evlere olan ilginin artmasıyla birlikte talebe yetişemeyince 2 bin 500 m2 kapalı alanda gerçekleştirdikleri üretimi 6 bin m2 yeni bir fabrika daha kurarak, üretim kapasitesini genişletiyor. Ahşap evlerde ağaç harici başka hiçbir materyalin kullanılmadığına ve monte yöntemiyle evlerin kurulduğuna dikkat çeken ahşap ev imalatı fabrikası ortaklarından Orhan Memiş, koronavirüs salgınıyla birlikte talep patlaması yaşandığını, yoğun iş temposu içinde çalıştıklarını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Ahşap evlere korona etkisi: Talebe yetişemiyorlar
Koronavirüs sonrası ahşap evlere talep arttı.

Dünyayı etkisi altına korona virüsü salgını, doğada kalabalıktan uzak yaşam geçirmek isteyenlerin sayısını oldukça arttırdı. Doğal ve kalabalıktan uzak yaşam isteyen vatandaşlar doğal olmayan prefabrik evler yerine tamamen doğal olan ve içerisinde çivi, kimyasal ve ahşap harici madde bulunmayan ağaç evleri tercih etmeye başladı.

Havza OSB’de ‘ahşap ev’ imalatı yapmaya başlayan bir fabrika, AR-GE çalışmasını tamamlayarak ilk ahşap evi üretti. Seri üretime başlayan fabrika artan talebe yetişemeyince 2 bin 500 m2 kapalı alanda gerçekleştirdikleri üretimi 6 bin m2 yeni bir fabrika daha kurarak, üretim kapasitesini genişletme kararı aldı.

“Çivisiz, vidasız ve ilaçsız monte edilebilen ahşap ev üretiyoruz”

Ahşap evlerde ağaç harici başka hiçbir materyalin kullanılmadığına ve monte yöntemiyle evlerin kurulduğuna dikkat çeken ahşap ev imalatı fabrikası ortaklarından Orhan Memiş, “2 yıldır ahşap ev için AR-GE çalışması sürdürüyorduk. Zaten ahşap, çok doğal ve sağlıklı bir yapı. İnsan yaşamı için içerisinde hiçbir zararlı madde bulunmayan ve son derece iyi izolasyonlu yapı modelidir. Daha da önemlisi bu model insanların kendi başlarına evlerini kurabilecekleri dizaynda tasarlandı. AR-GE çalışması bitti. Fabrika içinde de büyük bir ahşap evimiz mevcut. İlk evimizi yaptıktan sonra seri imalata başladık. Havza OSB’de yatırımcılara sağlanan imkanları da gördükten sonra buraya yeni bir yatırım daha yapıp, daha kapsamlı, daha seri ahşap ev üretimine geçmeyi planlıyoruz. Yani günde 130 m2 bir evin tüm elemanlarını üretip, kullanıcıya hazır ürün olarak sunmayı hedefliyoruz.

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"Mükemmel sonuçlar elde ediyoruz"

Ahşap ev içerisinde kurşun ve solvent bulunmayan su bazlı boyalarla her şeyi bitmiş, tamamlanmış, her insansın kendisi montajını yapabileceği halde hazırlıyoruz. Çivisiz, vidasız, herhangi bir yapıştırıcı ilaç kullanmadan monte edilip, demonte edilebilen bir yapı modeli ürettik. İzolasyonu, içerisinde 12 cm boşluk içinde bulunan yeri tamamen kendi talaşı ile doldurup, 21 cm kalınlığında duvarlar oluşturup, ısı yalıtımında ve enerji tasarrufunda da son derece mükemmel sonuçlar elde ettiğimiz bir yapı modeline ulaştık” dedi.

Koronavirüs karavan satışlarını yüzde 100 artırdı
FOTOĞRAF 11
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Koronavirüs, dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkisi altına alırken, salgından etkilenmemek için kendini izole etmek isteyen vatandaşlar karavana talep göstermeye başladı.
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çekme karavan üretimi yapan firma, aylık 15 karavan üretmesine rağmen, gelen taleplere yetişmekte zorlanıyor.
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Fiyatı 60 bin TL'den başlayan karavanların satışının yüzde 100 arttığını dile getiren firma yetkilisi Orhan Yılmaz, artan taleplere yetişmekte zorlandıklarını söyledi.
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Koronavirüsle birlikte insanlarda tatil anlayışının değişmesinin talebin artmasına neden olduğunu dile getiren Yılmaz, Rutin imalatımız yıllardır devam ediyor ama koronavirüsten dolayı talep daha da arttı. Virüs sayesinde insanların tatil anlayışı değişti. Doğayı keşfetmeye başladılar. Birçok insan kişisel tatile yönelmeye başladı. Alternatif olarak karavan ve çadır tatili birçok insanın düşüncesinde yer etti. Daha önceleri insanların hayali olan bu karavanlar, virüsle birlikte artık yaşamın içerisinde yer almaya başladı. Karavan talebinde şu an yüzde 100 bir artış var diye konuştu.
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Eleman sıkıntısı çektiklerini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:
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Fiyatlarımız 60 bin TL'den başlıyor, kişilerin istediğine göre yukarıya doğru çıkıyor. 2 kişilik, 3 kişilik ve 4 kişilik olmak üzere 3 tip karavan imal ediyoruz. Taleplere elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz. Sektörün en büyük sıkıntısı nitelikli eleman sıkıntısı. Gelen talepleri geri çevirmemeye çalışıyoruz. Şu an aylık 15 karavan imal ediyoruz.
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Koronavirüs karavan satışlarını yüzde 100 artırdı
Koronavirüs salgını çekme karavana olan ilgiyi artırırken, satışların yüzde 100 yükselmesini sağladı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ayda 15 karavan üretimi yapan firma, gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.



“Ahşap evin m2 arası 2,5 bin TL ile 3 bin TL civarında”


Yaptıkları ahşap evlerin fiyatından da bahseden Orhan Memiş, “Ahşap evi, hazır bir briket olarak düşünün. Bunu ne kadar çok çoğaltırsanız o kadar büyük bir ev sahibi olursunuz, ne kadar azaltırsanız o kadar küçük bir model elde edersiniz. Bizim kendi projelerimiz içerisinde bir tanesi mobil olmak üzere 30 m2, diğerleri 50, 70, 100 m2 ve bunların her birinin ikişer katlı olanı var. Bunlar hazır tip modeller. Yani hiçbir şeyle ilgilenmek istemeyen müşteriler için üretilen 5 modelimiz var. Onlar hangisini tercih ederse onu tedarik ediyoruz. Ahşap evlerde hiçbir kimyasal kullanmıyoruz. Seramik, beton ve fayans ile alakalı hiçbir malzeme yok. Havza OSB’nin bize verdiği imkanı değerlendirerek, 6 bin m2 kapalı alanda yeni bir ahşap ev fabrikası yatırımı daha düşünüyoruz. Biz keresteyi hazır almadan, ağacı-ahşabı yerinde bulup, tamamen işleyerek, ağacın diğer ürünlerinden de yararlanarak, elektrik, su yol ve benzeri her türlü ihtiyacımızı OSB Genel Müdürlüğü’nden karşılayarak üretim yapıyoruz. Şu anda 1. yatırımımızı bitirdik, inşallah ahşapla ilgili yeni yatırıma yöneldik. Ahşap ev, tüm yapı modellerinden daha uyguna geliyor. Rakam olarak m2 arası 2,5 bin ile 3 bin TL civarında. Aradaki 500 TL’lik fark, evin içinde seçilecek mutfak, kapı ve diğer ekstralardan kaynaklanıyor” diye konuştu.

“2,5 m2 kapalı üretim alanına 6 bin m2 daha ekleyip, üretimi artıracağız”


Artan talep sonrası 6 bin m2’lik yeni bir fabrika daha kuracaklarının altını çizen Memiş, şunları söyledi:
“Biz aslında yurt içi için ahşap ev üretimini düşünmüştük. Ülkemizden ciddi talep vardı. Şu anda yurt dışından da ciddi siparişler almaya başladık. Bugün Macaristan’dan sipariş aldık. Gürcistan’dan da siparişler alıyoruz. Kanada’da bir firma da bizden yüklü miktarda ahşap ev istiyor. AR-GE sonlanması için hepsinden zaman istemiştik. Şu anda da AR-GE sonlandı. Yakın zamanda ihracata başlıyoruz. İmalatta toplam 60 kişi çalışacak. Şu anda 32 kişi ahşap ev yapımıyla uğraşıyor. Şu anda toplam 2,5 bin m2 kapalı alanda üretim gerçekleştiriyoruz. Buna bir 6 bin m2 daha ekleyip, üretimi arttıracağız.”

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