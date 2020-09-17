Bakanı Selçuk: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 2 milyar TL kaynak aktardık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covıd-19 salgını ile mücadele döneminde, Mart ayından bu yana 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na 2 milyar TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

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Bakan Selçuk, 81 ilde ve ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını hatırlattı.

ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na normalin dışında ek 4 periyodik pay gönderdiklerini anımsatan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla salgın sürecinde vakıflarımıza gönderdiğimiz 715,2 milyon ek kaynak ile birlikte toplam 2 milyar TL periyodik pay göndermiş olduk” dedi.

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Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla “dönemsel muhtaçlık” kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarını belirtti.

Selçuk, aktarılan kaynakla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mali imkanlarını güçlendirerek, vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini söyledi.

Vakıflara gönderilen periyodik paylar hesaplanırken il ve ilçe nüfusu, aktif hane dosyası gibi göstergeler kullanılıyor.