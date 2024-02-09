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Ekonomi

Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartları neler? Bakan Göktaş açıkladı: Taahhüt etmeleri gerekiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş pilot olarak deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvuruların 15 Şubat'tan itibaren alınacağını belirtti. Bakan Göktaş, evlenecek çiftlere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak olan Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartlarını açıkladı. Göktaş, "Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor" dedi.

14:55 - 9/02/2024 Cuma
Güncelleme: 15:12 - 9/02/2024 Cuma
DHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'nin onur konuğu olduğu, Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu dolayısıyla geldiği Katar'ın başkenti Doha'daki ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.


AİLE VE GENÇLİK FONU'NA BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruların başlayacağına yönelik açıklaması hatırlatılarak, başvuru şartlarına ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, başvuruların
15 Şubat'tan itibaren alınmaya başlanacağını
belirtti.

48 AY VADELİ 2 YILI GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN LİRA KREDİ DESTEĞİ

Başvuru için Bakanlığın "aile.gov.tr" internet sitesini işaret eden Bakan Göktaş, “Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak
deprem bölgesin
i belirledik. Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere
toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği
sunulacak. Fonda biriken para ile orantılı şekilde süreci yürüteceğiz.”

AİLE VE GENÇLİK FONU'NA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Göktaş,
“Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor”
dedi.

  • Başvuru için gerekli diğer şartların da yakın zamanda açıklanacağını
    belirten Göktaş, “Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacak, onların hizmetine sunacağız” dedi.



#Aile ve Gençlik Fonu
#Mahinur Özdemir Göktaş
#Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu
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