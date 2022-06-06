Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşaret Dili Tercümanı istihdam edecek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 maddesine göre, İşaret Dili Tercümanı pozisyonu için mesleki uygulama sınavı ile 25 sözleşmeli personel alınacak.

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