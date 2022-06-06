Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşaret Dili Tercümanı istihdam edecek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşaret Dili Tercümanı istihdam edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 maddesine göre, İşaret Dili Tercümanı pozisyonu için mesleki uygulama sınavı ile 25 sözleşmeli personel alınacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İşaret Dili Tercümanı istihdam edecek
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; adaylar başvurularını 6 - 10 Haziran 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecekler.

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