|
Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yaşlı ve engelli aylıkları için zam açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından bazı basın yayın organlarında yayınlanan yaşlı ve engelli aylıkları tutarlarına ilişkin bakanlıktan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, , "Paylaşılan 'güncel' yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

12:54 . 22/06/2023 Perşembe
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Haziran'da belirlenen yeni asgari ücret sonrasında gerçekleşen artışın, bazı basın yayın organlarınca "yaşlı ve engelli aylıkları"na da aynı oranda uygulanarak güncellendiğinin görüldüğü belirtilerek,
"Paylaşılan 'güncel' yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları gerçeği yansıtmamaktadır"
bilgisi verildi.

Bakanlıkça hak sahiplerine ödenen yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin iş ve işlemlerin, ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Bu çerçevede bahse konu aylıklara ilişkin ödeme tutarları 2022 sayılı kanun, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve memur aylık katsayısına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla 1 Temmuz 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak memur aylık katsayısı sonrasında hesaplanabilecektir. Paylaşılan “güncel” Yaşlı Aylığı ve Engelli Aylıkları tutarları gerçeği yansıtmamaktadır"





#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#yaşlı ve engelli aylıkları
27 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İçişleri Bakanı yardımcıları kim oldu?