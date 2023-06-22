Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yaşlı ve engelli aylıkları için zam açıklaması

"Bu çerçevede bahse konu aylıklara ilişkin ödeme tutarları 2022 sayılı kanun, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve memur aylık katsayısına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla 1 Temmuz 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak memur aylık katsayısı sonrasında hesaplanabilecektir. Paylaşılan “güncel” Yaşlı Aylığı ve Engelli Aylıkları tutarları gerçeği yansıtmamaktadır"