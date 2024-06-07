AK Parti'den ÇAYKUR işçilerinin özlük haklarına ilişkin açıklama: Çalışmalar devam ediyor

"Yaş çay taban fiyatları sadece taban fiyatın kendisi değildir, birçok argüman vardır belirlenmesinde. 19 lira olarak belirlenen çay fiyatı, çok mükemmel bir fiyattır diyemeyiz ancak iyinin de iyisi vardır. Sağduyulu kesim, fiyatın kötü olmadığını, normal olduğunu kabul etmekte ama CHP ve bazı kesimler 25 liranın altında olmaması gerektiği noktasında ısrarla çalışmalar yaptı. Ben de bir çay üreticisi olarak 25 lira değil 30 lira olması gerekir derim. Bunu talep etmekle iş nereye varacak? Çay fiyatı belirlerken sadece fiyat değil, siz çay satabiliyor musunuz, satmış olduğunuz yaş çayın parasını ne zaman alıyorsunuz?"