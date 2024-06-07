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Ekonomi

AK Parti'den ÇAYKUR işçilerinin özlük haklarına ilişkin açıklama: Çalışmalar devam ediyor

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, ÇAYKUR işçilerinin özlük haklarına ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda talimatı olduğunu hatırlatan Mertoğlu, "11 bin işçinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor." dedi.

18:51 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 19:21 - 7/06/2024 Cuma
AA
Harun Mertoğlu
Harun Mertoğlu

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda ÇAYKUR'da 11 bin işçinin özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Mertoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaş çay taban fiyatının, AK Parti iktidarından önce bir sonraki yılın beklenen enflasyon oranına göre belirlendiğini, çayın fiyatının pula döndüğünü anlattı. Söz konusu dönemde ÇAYKUR'un ve özel sektörün üreticiye çay paralarını ödeyemediğini ifade eden Mertoğlu, ödemelerin birkaç yıl sürdüğünü dile getirdi.

Son 5 yıldır nisan ayındaki yıllık enflasyon dikkate alınarak yaş çay taban fiyatının belirlendiğini kaydeden Mertoğlu, 2024 yılı yaş çay taban fiyatının, 2 lirası destek olmak üzere 19 lira olarak açıklandığını hatırlattı.

"Fiyatın belirlenmesinde birçok argüman var"

Mertoğlu, 2024 yılı yaş çay taban fiyatına yönelik eleştirilere değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaş çay taban fiyatları sadece taban fiyatın kendisi değildir, birçok argüman vardır belirlenmesinde. 19 lira olarak belirlenen çay fiyatı, çok mükemmel bir fiyattır diyemeyiz ancak iyinin de iyisi vardır. Sağduyulu kesim, fiyatın kötü olmadığını, normal olduğunu kabul etmekte ama CHP ve bazı kesimler 25 liranın altında olmaması gerektiği noktasında ısrarla çalışmalar yaptı. Ben de bir çay üreticisi olarak 25 lira değil 30 lira olması gerekir derim. Bunu talep etmekle iş nereye varacak? Çay fiyatı belirlerken sadece fiyat değil, siz çay satabiliyor musunuz, satmış olduğunuz yaş çayın parasını ne zaman alıyorsunuz?"

Mertoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Rize'de yaptığı mitingde, verdikleri bir kanun teklifinden söz ettiğini hatırlatarak, "Teklife baktığımızda çay da yok ÇAYKUR işçisi de yok çayın geleceği yok hiçbir şey yok." dedi.

"Özlük haklarıyla ilgili çalışmalar sürüyor"

Milletvekili Mertoğlu, ÇAYKUR'da 11 bin işçinin özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat noktasında çalışmaların devam ettiğini söyledi.




#Özlük Hakları
#Çay Alım Fiyatı
#AK Parti Rize Milletvekili
#Harun Mertoğlu
#ÇAYKUR
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