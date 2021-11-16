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TÜRKİYE EKONOMİSİ

AK Parti'den eski TCMB başekonomisti Kara'ya tepki: 'Vatan hainliği tam da budur'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başekonomisti Hakan Kara'nın sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, "Vatan hainliği tam da budur" dedi.

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Haber Merkezi AA
AK Partiden eski TCMB başekonomisti Karaya tepki: Vatan hainliği tam da budur
TCMB Eski Başekonomisti Hakan Kara ekonomideki olumlu seyirden rahatsız oldu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidar partisi olarak yapılan yatırımlardan dolayı muhalefetten teşekkür beklediklerini, teşekkürün teşviki beraberinde getireceğini söyledi.

İbrahim Aydemir, 16 Kasım tarihinin, AK Parti'nin ilk vazife aldığı, AK sayfanın açıldığı tarih olduğunu, milletin teveccühü ile daha nice 20 yıllar yaşanacağını belirterek, "Bu ülke, Ak hareketi hak ediyor. Bu ülkenin insanı kadar vicdanı pirüpak insan başka yerde yoktur. Hak teslimi yapan başka yerde yoktur. Muhalif siyasetçiler hakkı teslim etmese de bu milletin vicdanı hakkı teslim ediyor. İnanıyorum ki 2023 seçimlerinde muhalefeti şok edici bir sonuç çıkacaktır. İddia ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız bir önceki seçimde aldığı oyun çok üzerinde bir oyla seçilecek. Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı da şu günkünden çok daha fazla olacak." diye konuştu.

Aydemir, küresel ölçekte bir ekonomik krizin yaşandığını, Türkiye'de de bunun yansımalarının görüldüğünü dile getirdi.

"YATIRIMLAR TÜRKİYE'DEKİ İKTİDAR DEĞİŞİMİNİ ENGELLİYOR"

Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara'nın "İlginç bir gelişme yaşanıyor. Yabancı yatırımcılar, ülkede bir yönetsel değişikliği çok önceden fiyatlamaya başladı. Ancak bu durum piyasa göstergelerinin ve ekonomik gidişatın daha da kötüleşmesini engelleyerek, bekledikleri değişimin gerçekleşme olasılığını azaltıyor" şeklindeki sosyal medya paylaşımına da tepki gösteren Aydemir, şunları kaydetti:

"VATAN HAİNLİĞİ TAM DA BUDUR"

  • "Vatan hainliği tam da budur. 'Gelip yatırım yapmayın, yatırım yaparsanız Türkiye'nin ekonomisi düzelir, düzelirse de hükümet gitmez' diyor. Böylesine düşük bir anlayış var ve bu düşük anlayış siyaseti etkiliyor. Ama elhamdülillah 84 milyon pırıl pırıl. Milletimizin desteğiyle çok daha özel yerlere gideceğiz inşallah. 16 Kasım tarihi daha nice 16 Kasımların önünü açacak inşallah."

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