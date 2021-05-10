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Ekonomi AK Partiden yeni ekonomi paketi 18 yaş altı BESE dahil edilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AK Parti'den yeni ekonomi paketi: 18 yaş altı BES'E dahil edilecek

AK Parti yeni ekonomi paketini Meclise sundu. Buna göre 18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilecek. Emeklilik hizmeti veren kuruluşlarındaki emeklilik birikimlerinin BES'e aktarımına imkan sağlanacak.

Haber Merkezi Diğer
AK Partiden yeni ekonomi paketi: 18 yaş altı BESE dahil edilecek
Yeni ekonomi paketi TBMM'ye sunuldu.

AK Parti yeni ekonomi paketini Meclise sundu. Buna göre 18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilecek. Emeklilik hizmeti veren kuruluşlarındaki emeklilik birikimlerinin BES'e aktarımına imkan sağlanacak.

TBMM'YE SUNULDU

AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

GARANTİ FONU DESTEKLİ KREDİ

Yeni pakete göre küçük ölçekli firmalara istihdam sağlamaları şartıyla kredi garanti fonu destekli kredi sağlanacak.

Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan'ın tek bir belge haline getirilecek. Finansal istikrar ve kalkınma komitesi, finansal istikrar komitesi olarak yeniden yapılandırılacak

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