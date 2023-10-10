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Ekonomi

AK Partili Güler: 28. dönem ikinci yasama yılının ilk teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "28.Dönem 2. yasama yılının ilk teklifini Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Teklifimiz 30 maddeden oluşuyor" dedi. Ayrıca, emekli maaşlarına yansıtılacak 5 bin TL'lik ikramiyeye ilişkin önergenin de teklif edildiği bildirildi.

Pınar Görgü
13:29 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Düzenlemenin yasalaşması halinde, konutlar turizm amaçlı tek seferde en fazla 100 gün kiralanabilecek.

Düzenlemenin yasalaşması halinde, konutlar turizm amaçlı tek seferde en fazla 100 gün kiralanabilecek.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 28. dönem 2.yasama yılının ilk teklifinin Meclis'e sunulduğunu bildirdi.


Meclis'e sunulan "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.


Ayrıca teklifte, konutların turizm amaçlı kiralanmasında izin belgesi verilmesinden idari yaptırımlara kadar birçok düzenleme bulunuyor.



En fazla 100 gün kiralanabilecek

Milletvekillerince detayları üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamaların kanun kapsamı dışında olması öngörülüyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde konutlar turizm amaçlı tek seferde en fazla 100 gün kiralanabilecek.


Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilerek yasalaşmasının ardından Kanun'da yer alan kurallara uymayanlara yüksek miktarlarda idari para cezaları uygulanacak.


Türkiye'de 110 bin 857 ev günlük kiralık olarak kullanılıyor

Son iki yılda günlük kiralık ev arzının yüzde 97 arttığı Türkiye'de 110 bin 857 ev günlük kiralık olarak kullanılıyor.


Emekli ikramiyesi açıklaması

Ak Partili Güler, emeklilere 5 bin TL ikramiyeye ilişkin açıklamalarda bulundu.


Güler,
“Emeklilere bir kerelik olmak üzere 5 bin TL ödenmesine ilişkin önergemiz de hazırlanır madde ihdası ile bu teklifin içinde yer bulmasını planlıyoruz"
dedi.

Güler,
"Kapsam genişler mi?" sorusuna ise, "Çalışma Bakanlığı'nın çalışması sürüyor şimdilik genişleme imkanı yok"
değerlendirmesinde bulundu.



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