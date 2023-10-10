AK Partili Güler: 28. dönem ikinci yasama yılının ilk teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Cumhuriyet'in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklaması ve sektörün buna hemen destek vermesinin ardından gözler, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere perakende sektörünün diğer temsilcilerine çevrilmişti. Bolat'tan, perakende sektörünün diğer temsilcilerine yönelik yeni bir çağrı geldi. Bakan Bolat, yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele seferberliğini bütün platformlarda sürdüreceklerini belirterek tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere tüm sektörleri Cumhuriyet'in 100. yılında büyük indirim kampanyasına destek vermeye çağırdı.