Ekonomi Akademisyen alınacak
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Akademisyen alınacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, akademisyen alacağını duyurdu. Resmi gazetede yayımlanan ilanın son başvurusu ise 13 Mart'ta olduğu açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, ''2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Profesör Kadrosuna Atanma koşullarını düzenleyen 12., 13., 14. ve 15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır'' denilmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ilanda belirtilen kadrolar için aranan şartlar, sözleşme için gerekli bilgiler ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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