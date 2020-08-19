Akaryakıt sektörünün cirosu 223 milyar liraya çıktı

Petder'in, "2019 Sektör Raporu" verilerine göre, bu tutarın 95.4 milyar lirasını ÖTV ve KDV oluşturdu.

Rapor verilerine göre, aynı dönemde tüketilen toplam akaryakıt miktarı ise yüzde 2.8 azalarak 36.3 milyon ton düzeyine geriledi.

Petder raporunun verilerine göre aynı dönemde sektör büyüklüğü;

- beyaz ürünlerde yüzde 6.2 artarak 192 milyar liraya,

- LPG’de yüzde 7.6 artarak 29.6 milyar liraya,

- siyah ürünlerde yüzde 11.4 artarak 1.3 milyar liraya yükseldi.

Petder Yönetim Kurulu Başkanı Selim Şiper, raporun önsözünde, sektörün, 2019 yılında dövizdeki ve uluslararası piyasada artan nihai ürün fiyatlarındaki yükseliş sonucunda artan pompa satış fiyatının etkisiyle büyüdüğüne işaret ederek şöyle dedi:

"Türkiye akaryakıt piyasası, ülkemizin en büyük sektörlerinden biri olarak hayatın her alanına dokunmakta ve ulaşım, inşaat, altyapı ve sanayi sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlere teknik standartlara uygun, üstün kalitede yakıt sağlayarak ülkemizin büyümesine katkı sağlamaya devam ediyor" dedi.

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