Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Akaryakıt sektörünün cirosu 223 milyar liraya çıktı
İŞ DÜNYASI

Akaryakıt sektörünün cirosu 2019 yılında 223 milyar liraya çıktı

Akaryakıt sektörünün cirosu 223 milyar liraya çıktı

Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) verilerine göre, akaryakıt sektörünün oluşturduğu toplam parasal büyüklük 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 6.5 artışla 223 milyar liraya ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Petder'in, "2019 Sektör Raporu" verilerine göre, bu tutarın 95.4 milyar lirasını ÖTV ve KDV oluşturdu.

Rapor verilerine göre, aynı dönemde tüketilen toplam akaryakıt miktarı ise yüzde 2.8 azalarak 36.3 milyon ton düzeyine geriledi.

Petder raporunun verilerine göre aynı dönemde sektör büyüklüğü;

- beyaz ürünlerde yüzde 6.2 artarak 192 milyar liraya,
- LPG’de yüzde 7.6 artarak 29.6 milyar liraya,
- siyah ürünlerde yüzde 11.4 artarak 1.3 milyar liraya yükseldi.

Petder Yönetim Kurulu Başkanı Selim Şiper, raporun önsözünde, sektörün, 2019 yılında dövizdeki ve uluslararası piyasada artan nihai ürün fiyatlarındaki yükseliş sonucunda artan pompa satış fiyatının etkisiyle büyüdüğüne işaret ederek şöyle dedi:

"Türkiye akaryakıt piyasası, ülkemizin en büyük sektörlerinden biri olarak hayatın her alanına dokunmakta ve ulaşım, inşaat, altyapı ve sanayi sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlere teknik standartlara uygun, üstün kalitede yakıt sağlayarak ülkemizin büyümesine katkı sağlamaya devam ediyor" dedi.

Bakanlık açıkladı: Kapalı alanlardaki fuarlar 1 Eylül'den itibaren açılıyor
EKONOMİ
Bakanlık açıkladı: Kapalı alanlardaki fuarlar 1 Eylül'den itibaren açılıyor

Ekonomide yönetim start-up’ların
EKONOMİ
Ekonomide yönetim start-up’ların

Yüzlerce motosiklet ve araba otoparkta çürüyor!
EKONOMİ
Yüzlerce motosiklet ve araba otoparkta çürüyor!
Abone Ol Google News
Her şey 10 lira için

Her şey 10 lira için

İstanbul yollarındaki büyük tehlike.
Okullar açılacak mı?

Okullar açılacak mı?

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarih vererek "Çaba içindeyiz" dedi.
Beton beton diyenlere Bakan Albayraktan cevap: Avrupa ve Orta Doğuda bir ilk

Kademe'li dezenfekte

Kademe'li dezenfekte

​Türkiye'den 42 ülkeye sokak dezenfektanı ihraç ediliyor.

Muharrem İnce-Yaşar Okuyan kavgası büyüyor.

​​Demba Ba, tüm dünyanın Çin'in uyguladığı baskıya ses çıkarması için çağrıda bulundu.

İnsanlık ölmemiş

İnsanlık ölmemiş

Çarptığı aracın sahibini bulamayınca not bıraktı.

​Agresif yükselişlerin yaşandığı altın tek bir açıklamaya bakıyor.
9 ile kritik uyarı!

9 ile kritik uyarı!

​Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.