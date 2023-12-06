Brent petrolün varil fiyatının 80 doların altın gerilemesinin ardından ilk indirim haberi motorinden geldi.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş indirim gelecek.
Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Yeni motorin fiyatları ne olacak?
Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36,30 TL'ye, Ankara'da 36,92 TL'ye, İzmir'de ise 37,13 TL'ye gerileyecek.
Benzin fiyatlarında son durum
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 34,58 TL, Ankara'da 35,26 TL, İzmir'de 35,40 TL seviyesinde bulunuyor.