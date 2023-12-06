Son seçimlerde Türk seçmeninin tercihinde ekonominin hangi rolü oynadığı tartışması geri düşse de hala ilginç bir araştırma konusu. Öyle anlaşılıyor ki; seçmen, Erdoğan’a ekonomi daha iyi olsun diye oy vermedi. Daha kötü olmasın diye oy verdi. En azından kısa vade için. Ki Erdoğan seçim zaferi ile Türkiye’yi hem iktisadi hem siyasi hem içtimai bir kaosun eşiğinden döndürdü. Buna herkes istese de istemese de şahitlik etmek durumunda. Çünkü alternatifte kaostan başka bir sonuç olmadığı yeterince görüldü.