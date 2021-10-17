Ekonomi Akdeniz Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak
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Akdeniz Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak

Akdeniz Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akdeniz Üniversitesi 7 öğretim görevlisi alacak
Akdeniz Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgilihükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacak.

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