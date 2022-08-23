Ekonomi Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
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Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Akdeniz Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 20 Ağustos'ta Resmi Gazete2de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Akdeniz Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacak.

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte başlayıp 5 Eylül 2022 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek.

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