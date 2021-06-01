Ekonomi Akdeniz Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
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Akdeniz Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Akdeniz Üniversitesi, 11 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 1 Haziran'da resmi gazetede yayımlandığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akdeniz Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Akdeniz Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri özel bütçeden karşılanmak suretiyle Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere, ön lisans ve lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.

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