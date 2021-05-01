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Ekonomi Akıncıdan büyük başarı Bayraktar sabaha kadar tamamladık diyerek duyurdu
SAVUNMA SANAYİ

Akıncı'dan büyük başarı: Bayraktar 'sabaha kadar tamamladık' diyerek duyurdu

Milli teknoloji ile üretilen insansız hava aracı Akıncı gece eğitimlerine başladı. Dün gece sahura kadar 65 sorti gerçekleştiren Akıncı'nın eğitim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Ülkemiz ve insanlık için emek veren, gönül veren, dirsek çürüten, alın teri döken herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akıncıdan büyük başarı: Bayraktar sabaha kadar tamamladık diyerek duyurdu
Akıncı gece eğitimlerine başladı.

Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki başarısı her geçen gün artıyor. Dünyada adından söz ettiren insansız hava araçlarıyla birçok operasyon gerçekleştiren Türkiye, Akıncı projesine ilişkin de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Selçuk Bayraktar'dan 1 Mayıs özel paylaşımı: İlk haftayı 65 sorti uçarak tamamladık
OYNAT 02:22
Selçuk Bayraktar'dan 1 Mayıs özel paylaşımı: İlk haftayı 65 sorti uçarak tamamladık
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI eğitimlerinde ilk haftayı 65 sorti uçarak tamamladıklarını açıkladı.

'Ülkemiz ve insanlık için emek veren, gönül veren, dirsek çürüten, alın teri döken herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun...' notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada ilgi çekti.


Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı İnsansız Hava aracının gece eğitimlerine başladığını duyurdu.

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"Sahura kadar 65 sorti tamamladık"

Bayraktar "Akıncı İnsansız Hava aracımızla uçuşlu eğitimlerimiz 5 gün önce başlamıştı. Bugün de ilk defa gece eğitimlerine başladık. Gece uçuşlarımız devam ediyor. Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." dedi. Bayraktar tweetinde ayrıca "Akıncı eğitimlerimizde ilk haftamızı bu gece sahura kadar toplam 65 sorti uçarak tamamladık" açıklamasında da bulundu.

BayraktarTB2'nin gözünden yavrusu AKINCI'nın görüntüsü
OYNAT 00:59
BayraktarTB2'nin gözünden yavrusu AKINCI'nın görüntüsü
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında, BayraktarTB2'den çekilen, AKINCI TİHA'ya ait görüntüleri yayınladı. Selçuk Bayraktar'ın 'BayraktarTB2'nin gözünden yavrusu AKINCI'nın görüntüsü...' notuyla paylaştığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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