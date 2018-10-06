Ekonomi Akkuyu NGS kapılarını ilk kez açtı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akkuyu NGS kapılarını ilk kez açtı

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi olan ve yapımına devam edilen Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk kez vatandaşların ziyaretine açıldı. 20 milyar dolar maliyetli santral işletmeye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak. Santralde ilk enerji üretiminin 2023`te yapılması hedefleniyor.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali kapılarını ziyaretçilere açtı.
Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali kapılarını ziyaretçilere açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı 3 Nisan 2018'de temeli atılan Akkuyu NGS'de düzenlenen etkinlik kapsamında, Gülnar ilçesinde görevli muhtarlar ile vatandaşlardan oluşan 312 kişi, otobüslerle santral sahasını gezdi.

Daha önce Rusya'da eğitim alan Türk mühendisler ve rehberler eşliğinde yapılan gezide, vatandaşlara santraldeki inşaat çalışmalarında gelinen son durum anlatıldı.

  • Vatandaşlar, santralin nasıl çalışacağı, ekonomiye sağlayacağı katkılar ve alınan güvenlik önlemleri konusunda da bilgilendirildi.

6 ayda bir alan gezdirilecek

Gülnar Kaymakamı Mehmet Erhan Türker ve Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel de santral sahasını ziyaret ederek, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Yuriy Galanchuk'tan bilgi aldı.

Galanchuk, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aktif olarak ziyaret etkinliklerini yapmaya başladık. İleride bunu sürekli olarak yapmaya devam edeceğiz. 6 ayda bir yapmayı düşünüyoruz. İnsanlarla daha çok ve daha samimi bir diyalog kurma çabasında olacağız." dedi.

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"Santralin bir zararının olmadığını, güvenli olduğunu gördük"

Ziyaretçilerden 21 yaşındaki Emine Kızıl da etkinliğe küçük oğluyla birlikte katıldığını belirterek, "Santrali görmek, tanımak için geldim. Güzel bir yer, iyi olmuş. Burayı görmeyi merak ediyordum. İnşallah gerisini de bekliyoruz." diye konuştu.

Gülseren Dibek, ilk kez bir nükleer santralin alanını gezdiğini dile getirerek "Daha önce Rusya'ya ziyaret için düzenlenen bir yarışmada birinci olmuştum ama gidememiştim. Buraya geldim, gördüm. Çok güzel olmuş. İnşaat çalışmalarını, taş kırma çalışmalarını gördük. Eskiden santrallerin yakınlarında hiç yeşillik olmayacağını söylerlerdi. Öyle olmadığını gördüm. Santralin bir zararının olmadığını, güvenli olduğunu gördük." ifadesini kullandı.

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  • Santralde ilk enerjinin Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 yılında üretilmesi hedefleniyor.

'Keşke bitimini görebilsem'

Ziyaretçilerden 73 yaşındaki Mevlüt Çiftçi ise geziyi çok beğendiğini anlatarak, "Memleketimiz, milletimiz için hayırlı olsun. Ben zaten en baştan beri memlekette bu hizmetlerin olmasını istiyordum. Keşke ben de bitimini görebilsem. Her şeyi çok beğendim." dedi.

  • Akkuyu NGS'de, inşaatın en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak.
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