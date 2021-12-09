Ekonomi Akkuyu NGSde pompa istasyonunun temeli inşa ediliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akkuyu NGS'de pompa istasyonunun temeli inşa ediliyor

Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santralinde (NGS) birinci güç ünitesine ait pompa istasyonunun temel plakasının yapımına başlandı.

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Haber Merkezi AA
Akkuyu NGSde pompa istasyonunun temeli inşa ediliyor
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde pompa istasyonunun temeli inşa ediliyor

Akkuyu Nükleer AŞ'nin yazılı açıklamasına göre, santralin ana teknolojik atölyelerine deniz suyu temini için her güç ünitesi bünyesine birer tane olmak üzere 4 pompa istasyonu inşa edilecek.

Birinci güç ünitesine ait pompa istasyonunun temel plakanın inşaatı, deniz suyunun basıncına dayanabilmesi için bir metre kalınlığında ve duvarları da 3 sıra özel bağlantı elemanı tarafından güvenilir şekilde tutulan beton diyaframların korumasında yapılıyor.

Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinin pompa istasyonunun temel plakasının inşaatına ise gelecek yılın başında başlanması planlanıyor.

Santralin üçüncü ve dördüncü güç üniteleri için de hazırlıklar devam ediyor.

"İnşaat en ileri teknolojileri kullanılarak gerçekleştiriliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, pompa istasyonu için kazı çalışmalarının bir yıl önce başladığını belirtti.

Yapı çukuruna başlamadan önce birtakım hazırlıklar yapıldığını kaydeden Butckikh, "Binanın temel plakasına yaklaşık 30 bin metreküp beton dökülecek. İnşaatın zorluğu açısından tesis küçük bir hidroelektrik santralinin inşasıyla karşılaştırılabilir. Bu nedenle pompa istasyonu projesinin detaylandırılması, nitelikli Rus ve Türk mühendislerden oluşan bir ekibin ciddi çabalarını gerektirdi. İnşaat en ileri teknolojileri kullanılarak gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

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