Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesi için reaktör basınç kabının tabanı üretildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, ''Eyüp Sultan Belediyemizin ilçemize kazandırdığı eser ve hizmetlerin açılışı nedeniyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün burada Eyüp Sultan Belediyemizce tamamlanan yatırım bedeli toplam 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz. Eyüp Sultan Camii'mizin etrafındaki sokaklar, yapılar adına yakışır şekilde düzenlendi'' açıklamasında bulundu. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreniyle dünyaya müjdeyi vereceklerini ifade eden Erdoğan, ''Dolamabahçe’de BM Genel Sekreteri’nin de katılımıyla Rusya-Ukrayna’nın katılımıyla birlikte tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz. Bir yandan dünyadaki gelişmeleri ülkemiz lehine çevirmeye çalışırken, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz'' dedi.