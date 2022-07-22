Ekonomi Akkuyu NGSnin dördüncü güç ünitesi için reaktör basınç kabının tabanı üretildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesi için reaktör basınç kabının tabanı üretildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dördüncü güç ünitesi için reaktör basınç kabının tabanının üretildiği belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Akkuyu NGSnin dördüncü güç ünitesi için reaktör basınç kabının tabanı üretildi
Akkuyu NGS

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, santralin ekipman üretim çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun makine yapım bölümü Atomenergomash bünyesindeki AEM-Technology AŞ'nin Volgodonsk'taki şubesi Atommash'ta dördüncü güç ünitesi için reaktör basınç kabının tabanının üretildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Reaktör basınç kabı tabanı iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Öncelikle boru şeklindeki dövme demir Atommash'ın ısı ve presleme alanında açıldı. İkinci aşamada tabana şekil verildi. 64 ton ağırlığında ve 300 milimetre kalınlığındaki yuvarlak ham parça, üç aşamalı olarak 6 saat boyunca 1020 derece ısıya tabi tutuldu. Ardından levha bir vinç yardımıyla pres makinesine gönderildi. Reaktör basınç kabının tabanı, gücü 10 bin ton olan pres makinesinde yapılan işlemle oluşturuldu. Birinci sınıf güvenlik ekipmanı olma özelliği taşıyan reaktör, içine çekirdek ve iç kısımların yerleştirildiği eliptik bir tabana sahip dikey silindirik bir gövdeden oluşuyor. Reaktörün tepesi, kurulu mekanizmalar, kontroller, reaktör koruması ve reaktör içi kontrol için sensör kablolarının çıkışını sağlayan branşman borularını barındıran bir kapakla hava geçirmez şekilde kapatılıyor."

Akkuyu’da sona doğru: Son reaktörün temeli atıldı
EKONOMİ
Akkuyu’da sona doğru: Son reaktörün temeli atıldı
Tarlasına ekti 7 bin yıllık

Tarlasına ekti 7 bin yıllık

Türkiye'nin her yerinden talep var.
2022de en çok hangi filmler izlendi?

2022'de en çok
hangi filmler izlendi?

​Liste belli oldu: 'Kesişme-İyi ki Varsın Eren' çok sevildi.
Habere değil yalana yasak geldi: BirGünün Emine Erdoğan hakkındaki asılsız iddialardan sonra troller harekete geçmişti

Yaşlı adamın evinin bahçesinde bulundu: Her şeyi oğluna bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşacak imzaları atacağız.

​Bakan Kirişci duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya müjdeyi vereceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya müjdeyi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, ''Eyüp Sultan Belediyemizin ilçemize kazandırdığı eser ve hizmetlerin açılışı nedeniyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün burada Eyüp Sultan Belediyemizce tamamlanan yatırım bedeli toplam 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz. Eyüp Sultan Camii'mizin etrafındaki sokaklar, yapılar adına yakışır şekilde düzenlendi'' açıklamasında bulundu. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreniyle dünyaya müjdeyi vereceklerini ifade eden Erdoğan, ''Dolamabahçe’de BM Genel Sekreteri’nin de katılımıyla Rusya-Ukrayna’nın katılımıyla birlikte tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz. Bir yandan dünyadaki gelişmeleri ülkemiz lehine çevirmeye çalışırken, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz'' dedi.
Rusya Merkez Bankası faizi 150 baz puan indirdi
Ekonomi

Rusya Merkez Bankası faizi 150 baz puan indirdi

Rusya Merkez Bankası daha önce yüzde 9,5 olan politika faizini yüzde 8'e indirdi. Piyasaların beklentisi, politika faizinin yüzde 9'a düşürülmesi yönündeydi.
Zelenskiy'nin danışmanı: Ukrayna, Rusya ile doğrudan belge imzalamayacak
Dünya

Zelenskiy'nin danışmanı: Ukrayna, Rusya ile doğrudan belge imzalamayacak

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin danışmanı, "Ukrayna, Rusya ile doğrudan belge imzalamayacak. Tahıl ihracatı anlaşması Rus güçlerinin eşlik etmesini içermeyecek. Provokasyon durumunda derhal askeri karşılık verilecek. Ukrayna ve Rusya tahıl ihracatı konusunda BM ile paralel belge imzalayacak" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.