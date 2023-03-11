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Ekonomi

Akkuyu'da adım adım sona doğru: 1'inci ünitedeki türbin binasının çatı montajı tamamlandı

Akkuyu inşaat ve montaj ekibi, sıkı programa ve zorlu hava koşullarına rağmen Nükleer Güç Santrali'nin 1'inci ünitesindeki türbin binası çatısının montajının tamamlandı. Bir sonraki aşamada çatı kaplamasının montajı yapılacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre türbin binasının çatısı, çatı döşemesi de dahil olmak üzere toplam ağırlığı bin 140 ton olan dokuz adet genişletilmiş kirişten oluşuyor.

12:04 . 11/03/2023 Cumartesi
DHA
Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'
nin (NGS) 1'inci ünitesindeki türbin binasının çatısının montajı tamamlandı. İlk olarak 10 Aralık 2022'de kirişin monte edilmesiyle başlayan kurulum sürecinin tamamı üç ay sürdü. Şirketten yapılan açıklamada, türbin binasının çatısı, çatı döşemesi de dahil olmak üzere toplam ağırlığı bin 140 ton olan dokuz adet genişletilmiş kirişten oluşuyor. Her biri 110 ila 200 ton ağırlığında olan kirişler, parçalar şantiyede bu işlem için önceden hazırlanan iki kızak üzerinde paralel olarak birleştirilerek monte edildi. Montaj işlemi sırasında Liebherr 13000 ağır paletli vinç kullanıldı.

Bir sonraki aşama çatı kaplaması

İnşaat ekibi, yapının son kirişlerini monte etmeden önce, hava giderici ve besleme suyu depolama tankı da dahil olmak üzere birkaç parça ağır ve büyük türbin ekipmanının kurulumunu gerçekleştirdi. Bir sonraki aşamada ise çatı kaplamasının montajı yapılacak.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh konuya ilişkin açıklamasında,
"Türbin binasının çatı kirişlerinin montajı, dikkatli bir hazırlık gerektiren karmaşık ve zaman alıcı bir işlemdir. Her bir kiriş on milimetre hassasiyetle monte ediliyor. Akkuyu inşaat ve montaj ekibi, sıkı programa ve zorlu hava koşullarına rağmen bu görevi başarıyla tamamladı. Türbin binasının inşaatının bir sonraki aşamasında türbin jeneratörünün ana bileşenlerinin montajı gerçekleştirilecek"
dedi.

Akkuyu NGS sahasındaki inşaat ve montaj çalışmaları, dört güç ünitesi, kıyı hidroteknik yapıları, güç dağıtım sistemi, idari binalar, eğitim merkezi ve NGS fiziksel koruma tesisleri olmak üzere ana ve yardımcı tesislerin tümünde devam ediyor. Akkuyu NGS sahasındaki inşaatın tüm aşamaları bağımsız denetim kuruluşları ve ulusal düzenleme kuruluşu olan Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından da yakından takip ediliyor.


#Akkuyu Nükleer Güç Santrali
#Rusya
#Türkiye
31 dakika önce
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Akkuyu'da adım adım sona doğru: 1'inci ünitedeki türbin binasının çatı montajı tamamlandı
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