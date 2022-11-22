Ekonomi Akkuyuda kullanılacak nükleer yakıt Mayıs 2023te Türkiyeye gelecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akkuyu'da kullanılacak nükleer yakıt Mayıs 2023'te Türkiye'ye gelecek

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) kullanılacak yakıtın gelecek yıl mayıs ayının sonunda Türkiye'ye getirileceğini belirtti. Zoteeva, "Nükleer yakıtın depolanacağı tesis hazır hale getirilmiş ve yakıtın imalatı başlamıştır" dedi.

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Haber Merkezi AA
Akkuyuda kullanılacak nükleer yakıt Mayıs 2023te Türkiyeye gelecek
Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Zoteeva, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 12. Uluslararası Nükleer Enerji Fuarı "Atomexpo 2022"de, Akkuyu NGS'de inşaat çalışmalarının programa uygun şekilde devam ettiğini söyledi.

Santralde birinci reaktördeki çalışmaların yanı sıra diğer reaktörlerde de inşaatın eş zamanlı sürdüğünü belirten Zoteeva, "Gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyorum. 2023'te tüm inşaat çalışmalarını tamamlamış olup, birinci güç ünitesinde taze yakıtın ülkeye getirilmesi aşamasına gelmiş olacağız." diye konuştu.

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Zoteeva, nükleer yakıtın imalatı ve Türkiye'ye getirilmesi için önemli aşamalardan geçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Son 4 yıl içinde bu konuda şirket ve düzenleyici kurumlarımızın çok yoğun çalışmaları devam etmektedir. Nükleer yakıt, imal edilme aşamasında çok önemli süreçlerden geçiyor ve sıkı denetime tabi tutuluyor. Nükleer yakıtın depolanacağı tesis hazır hale getirilmiş ve yakıtın imalatı başlamıştır. Bundan hareketle önümüzdeki yıl mayıs ayının sonunda nükleer yakıtın ülkeye sokulması bekleniyor. Bizim için de heyecanlandırıcı bir olay." diye konuştu.

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Güvenlik bütçesi proje maliyetinin yüzde 40'ına eş değer

Nükleer santral projesi kapsamında genç ve uzman istihdamına devam edildiğini ifade eden Zoteeva, "Santralin işletmede bulunduğu sürede Türkiye'nin ekonomisine yapacağı katkı, 50 milyar dolar olarak öngörülmektedir. Bu projenin bölgeye olumlu katkısına bir örnek vermek istiyorum. Taşucu, inşaat sahasına 30 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Son 3,5 yıl içinde konut fiyatları 6,5 kat artmıştır. Bu söylediklerimden hareketle bölgede emlak sektörüne yatırım yapmanızı tavsiye ederim çünkü ilerde görünüyor ki, konut fiyatları 12 kat artacak. Santralin işletmede bulunacağı 80 yıl içinde elbette bölge ekonomisine çok önemli katkıları olacaktır." diye konuştu.

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Zoteeva, Akkuyu NGS'de aktif ve pasif güvenlik tedbirlerinin bir arada uygulandığını belirterek, "Nükleer santralde güvenlik önlemlerine yapılan maliyet, tüm proje maliyetinin yüzde 40'ına eş değerdir. Güvenlik sistemlerine ne kadar önem verildiğini buradan da anlamak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Toplam 4 bin 800 megavat kapasiteye sahip ve dört reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'de, ilk reaktörün 2023'te devreye alınması hedefleniyor.

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