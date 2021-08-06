Cumhurbaşkanı kararı ile teknoloji üssü olacak: 30 bin metrekarelik alan belirlendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Aksaray'ın Merkez ilçesi Bahçesaray Mahallesi'ndeki 30 bin metrekarelik alan, "Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Aksaray'ın Merkez ilçesi Bahçesaray Mahallesi'ndeki 30 bin metrekarelik alan, "Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.
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