Ekonomi Cumhurbaşkanı kararı ile teknoloji üssü olacak 30 bin metrekarelik alan belirlendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı kararı ile teknoloji üssü olacak: 30 bin metrekarelik alan belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar doğrultusunda Aksaray'da 30 bin metrekarelik alan, "Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi için 30 bin metrekarelik alan belirlendi
Foto/arşiv: Aksaray Üniversitesi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksaray'ın Merkez ilçesi Bahçesaray Mahallesi'ndeki 30 bin metrekarelik alan, "Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.

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