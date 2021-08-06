Cumhurbaşkanı kararı ile teknoloji üssü olacak: 30 bin metrekarelik alan belirlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar doğrultusunda Aksaray'da 30 bin metrekarelik alan, "Aksaray Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tespit edildi.

Haber Merkezi 06 Ağustos 2021, 08:33 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2021, 08:34 AA