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Ekonomi

Aksaray'da 245 adet arsa satılacak

Aksaray Belediye Başkanlığı 245 adet arsayı ihaleyle satacak.

06:30 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihale, 22 Mart 2023 tarihinde saat 11:00'de 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek.


İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.


#Basın İlan Kurumu
#Aksaray
#İhale
41 dakika önce
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Aksaray'da 245 adet arsa satılacak
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