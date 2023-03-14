Aksaray'da 245 adet arsa satılacak

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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihale, 22 Mart 2023 tarihinde saat 11:00'de 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek.
İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.
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