Ekonomi Alan Kılavuzluğu eğitimine ilişkin duyuru
BASIN İLAN

Alan Kılavuzluğu eğitimine ilişkin duyuru

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan sınırları içerisinde Alan Kılavuzluğu hizmetlerinin sunulması amacıyla eğitim düzenleyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alan Kılavuzluğu eğitimine ilişkin duyuru
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 6546 sayılı Kanun ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hizmeti ile Alan Kılavuzlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Alan Kılavuzluğu kimlik belgesi verilmesi amacıyla 23.11.2022 - 30.11.2022 tarihleri arasında alan kılavuzluğu kursu gerçekleştirilecek.

Eğitime katılacak aday alan kılavuzlarına yazılı ve uygulamalı sınav yapılacak. Kurs süresince başarılı bulunanlara yönetmelik hükümlerince geçerli olmak üzere alan kılavuzluğu kimlik belgesi verilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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