Alan Kılavuzluğu eğitimine ilişkin duyuru

Dünya

Paris'te soğuk rüzgarlar: Scholz'la ortak basın toplantısını iptal etti

AB’nin iki lokomotif ülkesi Almanya ve Fransa’nın liderleri Paris’te bir araya geldi. Açıklanan programa göre ortak basın toplantısı yapılması bekleniyordu. Ancak toplantının düzenleneceğini duyuran Almanya’nın aksine Fransa, toplantının yapılmayacağını açıkladı. Macron yönetiminin bu hareketi ile Scholz’u küçümsediği kaydedilirken, gelişme iki lider arasındaki gerilimin çözülmediğini gözler önüne serdi.