Ekonomi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
BASIN İLAN

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 19 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Üniversitemiz çeşitli birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşullarının ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi 19 Ağustos ila 2 Eylül arasında yapılacak.

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