Alanya Belediye Başkanlığından iş merkezi yapım ve işletme ihalesi Alanya Belediye Başkanlığı, Mahmutlar mahallesindeki 4.833,88 m² arsa üzerinde iş merkezi inşa edilmesi ve 10 yıl süre ile işletilmesi işini, 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edecek.

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