Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Alanya Belediye Başkanlığından iş merkezi yapım ve işletme ihalesi
BASIN İLAN

Alanya Belediye Başkanlığından iş merkezi yapım ve işletme ihalesi

Alanya Belediye Başkanlığı, Mahmutlar mahallesindeki 4.833,88 m² arsa üzerinde iş merkezi inşa edilmesi ve 10 yıl süre ile işletilmesi işini, 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanya Belediye Başkanlığından iş merkezi yapım ve işletme ihalesi
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleye konu projenin yatırım maliyeti KDV hariç tahmini olarak 92.684.663,24 Türk Lirasıdır. İhale şartnamesi, 1.000 Türk Lirası karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

İhale, Alanya Belediye Başkanlığı Encümeni Toplantı Salonunda 12 Mayıs 2022 tarihinde saat 11:00’de İhale Komisyonu tarafından yapılacak. Yatırım konusu inşaatın tamamlanma süresi İhale konusu yatırımın yer teslim tarihinden itibaren, inşaat ruhsatının alınması da dahil 12 aydır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Karanlık odadan kurtuldu

Karanlık odadan kurtuldu

​Gözleri kapanan cilt kanseri hastası Salih'ten haber var.
Bugün sona eriyor

Bugün sona eriyor

​TOKİ'den ev ve arsa alanlar dikkat: Yüzde 22 indirim uygulanacak.
Provokatörler devrede

Bahçeli'den düzensiz göçmen yorumu: Ddüzeni bozan sınır dışıedilmeli

Genç dalgıç hayatının şokunu yaşadı

Genç dalgıç hayatının şokunu yaşadı

​Suyun dibinde buldukları herkesi şaşkına çevirdi.

İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi.

​Çay toplayan Rizeliler döndüklerinde yerinde bulamıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.