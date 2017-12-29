EkonomiALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDANGAYRİMENKÜL AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI
BASIN İLAN

ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN GAYRİMENKÜL AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

GAYRİMENKÜL AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI

Dosya No : 2017/29 Ort.Gid. Satış

Satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen taşınmazın, cinsi, adedi, evsafı ve özellikleri:

1-a)-Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Çeşneli mahallesi, Köy civarı mevki, 116 Ada 3 parselde, 13.589.89 m2. miktarında TARLA vasfındaki bu taşınmaz, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip, sulama imkanı bulunmayan, kısmen düz kısmen eğimli, taşınmazın 1.036,00 m2.lik kısmında 10-12 yaşlarında yüksek sistem çekirdeksiz üzüm bağı, 10.342,50 m2.lik kısmında 12-14 yaşlarında 250 adet zeytin ağacı bulunmakta olup geri kalan 2.000,00 m2.lik kısmı da boş tarla halinde olup 211,39 m2.lik kısmında binaların mevcut olduğu, resmi yolu mevcut olup ulaşımı kolaydır. Köy yerleşik alanına yaklaşık 800 metre mesafededir. Taşınmaz üzerinde, ayrıntıları rapor ve krokide belirtildiği üzere muhtelif ölçü ve özelliklerde iki adet tek katlı bina (isteyen alıcı dosyadan binaların ayrıntılı özelliklerini öğrenebilir) bulunmaktadır. Bu hali ile taşınmazın muhammen bedeli 182.601,80 lira olup; Taşınmazın birinci ihale günü 06.02.2018 Salı günü saat 09:30 dan 09:45 şe kadar, ikinci ihale günü ise 06.03.2018 Salı günü saat 09:30 dan 09:45 şe kadar olup,

b)-Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Çeşneli mahallesi, Köy civarı mevki, 116 Ada 4 parselde 12.432.89 m2.miktarında TARLA vasfındaki bu taşınmaz, killi-tınlı toprak yapısına sahip, sulama imkanı bulunmayan, kısmen düz kısmen eğimli, 4.331,13 m2.lik kısmında 10-12 yaşlarında yüksek sistem çekirdeksiz üzüm bağı, 1.000,00 m2.lik kısmında 60 adet zeytin ağacı bulunmakta, 6.651.74 m2.lik kısmı boş tarla olup 450,00 m2.lik kısmında binalar mevcuttur. Resmi yolu mevcut olup ulaşımı kolaydır. Köy yerleşik alanına yaklaşık 800 metre mesafede olup, ayrıntıları rapor ve krokide belirtildiği üzere taşınmaz üzerinde muhtelif ölçü ve özelliklerde ayrıca yedi adet tek katlı yapılar (isteyen alıcı dosyadan yapıların ayrıntılı özelliklerini öğrenebilir) bulunmaktadır. Bu hali ile taşınmazın muhammen bedeli 223.851,50 lira olup; Taşınmazın birinci ihale günü 06.02.2018 Salı günü saat 10:00 dan 10:15 şe kadar, ikinci ihale günü ise 06.03.2018 Salı günü saat 10:00 dan 10:15 şe kadar olup,

c)-Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Çeşneli mahallesi, Köy civarı mevki, 116 Ada 7 parselde 93.441.62 m2.miktarında TARLA vasfındaki bu taşınmaz, killi tınlı toprak yapısına sahip, arazi büyük olduğundan kısmen düz, kısmen eğimli kısmen de teras halinde düzenlenmiş bir yerdir. Taşınmazın 26.000,00 m2.lik kısmında 6-8 yaşlarında damlama sulama sistemi ile sulanan yüksek sistem çekirdeksiz üzüm bağı bulunmaktadır. Geri kalan 67.441.62 m2 lik kısmının değişik bölümlerinde 37 adet 5-15 yaşlarında zeytin ağacı, 2 adet incir, 3 adet armut, 2 adet elma, 1 adet badem bulunmaktadır. Resmi yolu mevcut olup ulaşımı kolaydır. Köy yerleşik alanına yaklaşık 1 km mesafededir. Bu hali ile taşınmazın muhammen bedeli 654.091,34 lira olup; Taşınmazın birinci ihale günü 06.02.2018 Salı günü saat 10:30 dan 10:45 şe kadar, ikinci ihale günü ise 06.03.2018 Salı günü saat 10:30 dan 10:45şe kadar olup,

d)- Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Osmaniye mahallesi, Gökçukuru mevki, 148 Ada 79 parselde 10.229,37 m2.miktarında TARLA vasfındaki bu taşınmaz, killi tınlı toprak yapısına sahip, sulama imkanı bulunmayan, %40-50 eğime sahip bir yerdir, Bulunduğu rakım itibarı ile üzerinde kısıtlı ürünlerin üretimi yapılabilecek bir yerdir. Resmi yolu mevcut olup ulaşımı kolaydır. Köy yerleşik alanına yaklaşık 5-6 km mesafededir. Bu hali ile taşınmazın muhammen bedeli 15.344,07 lira olup;Taşınmazın birinci ihale günü 06.02.2018 Salı günü saat 11:00 den 11:15 şe kadar, ikinci ihale günü ise 06.03.2018 Salı günü saat 11:00 den 11:15 şe kadar olup,

e)-Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Osmaniye mahallesi, Gökçukuru mevki, 148 Ada 80 parselde 2.345.28 m2.miktarında BAHÇE vasfındaki bu taşınmaz, killi tınlı toprak yapısına sahip, sulama imkanı dere sularından sağlanan, çok hafif eğime sahip bir yer olup her türlü zirai üretim yapılabilecek bir yerdir. Resmi yolu mevcut olup ulaşımı kolaydır. Köy yerleşik alanına yaklaşık 5-6 km mesafededir. Bu hali ile taşınmazın muhammen bedeli 8.208,48 lira olup;Taşınmazın birinci ihale günü 06.02.2018 Salı günü saat 11:30 den 11:45 şe kadar, ikinci ihale günü ise 06.03.2018 Salı günü saat 11:30 den 11:45 şe kadar olup,

f)-Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Osmaniye mahallesi, Gökçukuru mevki, 148 Ada 52 parselde 308.52 m2.miktarında BAHÇE vasfındaki bu taşınmaz, killi tınlı toprak yapısına sahip, sulama imkanı dere sularından sağlanan, çok hafif eğime sahip bir yer olup her türlü zirai üretim yapılabilecek bir yerdir. Resmi yolu mevcut olup ulaşımı kolaydır. Köy yerleşik alanına yaklaşık 5-6 km mesafededir. Bu hali ile taşınmazın muhammen bedeli 1.079,82 lira olup; Taşınmazın birinci ihale günü 06.02.2018 Salı günü saat 12:00 den 12:15 şe kadar, ikinci ihale günü ise 06.03.2018 Salı günü saat 12:00 den 12:15 şe kadar olup,

Taşınmazların ihale ile satışında : Alaşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 20.11.2017 tarih ve 2933249 sayılı yazıları ile, “5403 ve 6537 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 03.02.2015 tarihli uygulama talimatı gereğince, taşınmazların her birinin, hissedarlardan 1 (bir) kişiye veya hissedar olmayan 1 (bir) kişiye satılabilir.” şeklinde cevap verildiğinden, her bir taşınmazın ihalede ancak 1 (bir) kişiye satılabileceğinin,

Taşınmazların İmar durumu : Alaşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.11.2017 tarih ve 61318-3669 sayılı yazılarına göre : Taşınmazların belediye sınırları içerisinde, imar planı dışında olduklarının bildirildiği,

Taşınmazın birinci ve ikinci ihale günlerinde satış yeri : Adliye yanı belediye aile çay bahçesindeki açık artırma satış bürosunda yapılacaktır.

Satış şartları :

2- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

3- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, % 18 KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/29 Ort.Gid. Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:726829 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Jackson Follmann kazanın yaralarını sarıyor
Chapecoense takımının düşen uçağından kurtulan üç futbolcudan biri olan ve sağ bacağı kesilen Jackson Follmann, dostluk maçında sahaya çıktı.


"Türkiye, Türkiye'den daha fazlasıdır"
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı" projesinin tanıtım klibi yayınlandı. Klipte, Suriyeli mülteci bir kızın gözünden savaşın yol açtığı yıkım anlatılıyor.



Kudüs direnişinin sembolü: Cüneydi artık ailesinin yanında
Kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu. Cüneydi, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.
Erdoğan’ın ​Tunus ziyaretinde tek bayrak detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan iki liderin konuşmasında tek bayrak vurgusu dikkat çekti.


Edebiyatımızın ikinci 'Makber'i
Melankolik yapısı ve hüzün dolu şiirleriyle tanınan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en acıklı şiirlerinden biridir: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Edebiyatımızın ikinci 'Makber'inin hikayesi...


Çad halkı Erdoğan'a seslendi: Afrika gençliğinin size ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdogan'ın Çad ziyareti öncesi caddeler, Türk ve Çad bayraklarıyla süslendi. Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çadlı bir kadın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.
‘Kahraman Adamlar’ miniklerin dünyasını renklendiriyor
Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans yapan Furkan Can, arkadaşlarıyla gittiği dezavantajlı çocukların bulunduğu mahallelerde etrafı süsleyerek gönüllü palyaçoluk yapıyor.
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama
Suudi Arabistan'da bir tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatı konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi siyasi analist Amid el-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu söyleyerek bakana destek verdi.


Hartum Üniversitesi Rektörü Erdoğan'ı böyle takdim etti
Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende konuşan rektör Ahmed Süleyman, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler.” dedi.
İsrailli vekil Filistinli kadınlara hakaret etti!
İsrailli milletvekili Oren Hazan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulundu.
Eski bir Osmanlı toprağı: Sevakin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da eskiden Osmanlı toprağı olan Sevakin Adası'nın restorasyon için Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Sudan bu talebi kabul etti. Peki Sevakin Adası neden önemli, tarihinde neler yaşadı?
Araç ruhsatında yeni dönem
1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün en anlamlı yenilgisi
Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Finali'nin ardından Taha Akgül, Down sendromlu Emir'le gösteri maçı yaptı. Minik Emir'in minderdeki oyunları ve şampiyon güreşçimizin naifliği ayakta alkışladı. Emir'in Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ü tuş ettiği anda yaşadığı mutluluk ise, "Bir çocuğun gülümsemesi her şeye değer" dedirtti.

‘Dağların aslanları’ ansızın vuruyor
Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda verilen ve dünyada sadece birkaç ülkenin gerçekleştirebildiği "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nda komandolar, zorlu hava, arazi ve iklim şartlarında eğitim alarak, senaryo gereği çıkan çatışmada teröristleri imha etti.
Sinemaya 'ses' veren isim: Charlie Chaplin
Sessiz sinemanın son ve en büyük temsilcilerinden biri olan Charlie Chaplin'in beyaz perdeye yansıttığı tiplemeler bugün bile hala hafızalarda. Filmlerinde komik olaylar üzerinden olaylar üzerinden insana ve topluma dair derin analizlerle ön plana çıkan Chaplin, modern sinemanın mimarları arasında en önemli isimlerden biri.


Aşkı bir de Trabzonlu Fuat dededen dinleyin
Trabzon'da 60 yıllık evli 84 yaşındaki Fuat Özkan, "hastalıkta ve sağlıkta" sözünün lafta kalmadığını herkese gösteriyor. 7 yıldır yatalak eşinin tüm hizmetlerini karşılamaya çalışan Fuat dede, ilk günkü aşkla eşinin elini hiç bırakmıyor.
İsrail’in korkunç eğitim sistemi
İsrail'de uygulanan eğitim sistemi hayrete düşürdü. Geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntülerde, öğrencilere adeta Filistin düşmanlığı empoze ediliyor.

Artık pasaport emniyetten verilmeyecek
2018'de emniyetin işleri biraz daha hafifleyecek. Pasaportlar bundan sonra polis tarafından verilmeyecek. İşte 2018'de pasaport fiyatlarıyla birlikte yapılacak değişiklikler.


Filistinlilerden Erdoğan'a 'Kudüs' teşekkürü
Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinin ardından bir grup Filistinli, Haerm-i Şerif'in avlusunda Kudüs ve Filistin lehine slogan atarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını açtı. Kudüs İslami Vakıf İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Mescid-i Aksa'da 45 bin kişinin cuma namazını eda ettiğini dile getirdi.
İsrail’in casus ‘gözleri’
İsrail, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek isteyen Filistinlilerin düzenledikleri gösterilerin merkezi haline gelen işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın Şam Kapısı çevresini yaklaşık 60 kamerayla izliyor.
Dedektif gibiçalışıyorlar
Gündem

Dedektif gibi çalışıyorlar

ByLock’ta kimlikleri tespit edilmeyen kullanıcılar titiz çalışmalarla bulunuyor. İstanbul’da özel ekip kuran KOM şube polisleri, tüm yazışmaları geçmişe dönük taradı. Polis ekipleri, T.C kimlik ve adres bilgileriyle çok sayıda FETÖ’cüye ulaştı.
FETÖ'cüyüm dedi teslim oldu
Gündem

FETÖ'cüyüm dedi teslim oldu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim oldu. Bu şok itiraf polisleri de şaşkına çevirdi. Yüzbaşı Akın, 15 Temmuz gecesi darbeci askerlere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti.
Çavuşoğlu ile Tillerson telefonda görüştü
Dünya

Çavuşoğlu ile Tillerson telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü. Türkiye ile ABD arasında 8 Ekim'de başlayan vize krizi, bugün karşılıklı açıklamalarla bitmişti.
Cenk Tosun'u Everton'a öneren isim ortaya çıktı
Spor

Cenk Tosun'u Everton'a öneren isim ortaya çıktı

Everton'ın eski futbolcularından Don Hutchison, Premier Lig'e transfer olması beklenen Cenk Tosun'la ilgili bir açıklama yaptı. Hutchison, sosyal medya hesabından yazdığı mesajda milli futbolcuyu Everton'a kendisinin önerdiğini söyledi.
Güzel, anlamlı, kısa, resimli ve güncel Cuma mesajları!
Gündem

Güzel, anlamlı, kısa, resimli ve güncel Cuma mesajları!

Yarın 29 Aralık Cuma. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde, Müslümanlar birbirlerine cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Biz de şimdiden sizler için güzel, anlamlı, resimli, kısa ve özlü cuma mesajlarını derledik. Haberimizde mesaj atabileceğiniz, Facebook, Twitter, WhatsApp'ta paylaşabileceğiniz en güncel cuma mesajlarını bulabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI