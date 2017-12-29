ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

GAYRİMENKÜL AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI

Dosya No : 2017/29 Ort.Gid. Satış

Satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen taşınmazın, cinsi, adedi, evsafı ve özellikleri:

1-a)-Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Çeşneli mahallesi, Köy civarı mevki, 116 Ada 3 parselde, 13.589.89 m2. miktarında TARLA vasfındaki bu taşınmaz, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip, sulama imkanı bulunmayan, kısmen düz kısmen eğimli, taşınmazın 1.036,00 m2.lik kısmında 10-12 yaşlarında yüksek sistem çekirdeksiz üzüm bağı, 10.342,50 m2.lik kısmında 12-14 yaşlarında 250 adet zeytin ağacı bulunmakta olup geri kalan 2.000,00 m2.lik kısmı da boş tarla halinde olup 211,39 m2.lik kısmında binaların mevcut olduğu, resmi yolu mevcut olup ulaşımı kolaydır. Köy yerleşik alanına yaklaşık 800 metre mesafededir. Taşınmaz üzerinde, ayrıntıları rapor ve krokide belirtildiği üzere muhtelif ölçü ve özelliklerde iki adet tek katlı bina (isteyen alıcı dosyadan binaların ayrıntılı özelliklerini öğrenebilir) bulunmaktadır. Bu hali ile taşınmazın muhammen bedeli 182.601,80 lira olup; Taşınmazın birinci ihale günü 06.02.2018 Salı günü saat 09:30 dan 09:45 şe kadar, ikinci ihale günü ise 06.03.2018 Salı günü saat 09:30 dan 09:45 şe kadar olup,

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b)-Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Çeşneli mahallesi, Köy civarı mevki, 116 Ada 4 parselde 12.432.89 m2.miktarında TARLA vasfındaki bu taşınmaz, killi-tınlı toprak yapısına sahip, sulama imkanı bulunmayan, kısmen düz kısmen eğimli, 4.331,13 m2.lik kısmında 10-12 yaşlarında yüksek sistem çekirdeksiz üzüm bağı, 1.000,00 m2.lik kısmında 60 adet zeytin ağacı bulunmakta, 6.651.74 m2.lik kısmı boş tarla olup 450,00 m2.lik kısmında binalar mevcuttur. Resmi yolu mevcut olup ulaşımı kolaydır. Köy yerleşik alanına yaklaşık 800 metre mesafede olup, ayrıntıları rapor ve krokide belirtildiği üzere taşınmaz üzerinde muhtelif ölçü ve özelliklerde ayrıca yedi adet tek katlı yapılar (isteyen alıcı dosyadan yapıların ayrıntılı özelliklerini öğrenebilir) bulunmaktadır. Bu hali ile taşınmazın muhammen bedeli 223.851,50 lira olup; Taşınmazın birinci ihale günü 06.02.2018 Salı günü saat 10:00 dan 10:15 şe kadar, ikinci ihale günü ise 06.03.2018 Salı günü saat 10:00 dan 10:15 şe kadar olup,

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c)-Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Çeşneli mahallesi, Köy civarı mevki, 116 Ada 7 parselde 93.441.62 m2.miktarında TARLA vasfındaki bu taşınmaz, killi tınlı toprak yapısına sahip, arazi büyük olduğundan kısmen düz, kısmen eğimli kısmen de teras halinde düzenlenmiş bir yerdir. Taşınmazın 26.000,00 m2.lik kısmında 6-8 yaşlarında damlama sulama sistemi ile sulanan yüksek sistem çekirdeksiz üzüm bağı bulunmaktadır. Geri kalan 67.441.62 m2 lik kısmının değişik bölümlerinde 37 adet 5-15 yaşlarında zeytin ağacı, 2 adet incir, 3 adet armut, 2 adet elma, 1 adet badem bulunmaktadır. Resmi yolu mevcut olup ulaşımı kolaydır. Köy yerleşik alanına yaklaşık 1 km mesafededir. Bu hali ile taşınmazın muhammen bedeli 654.091,34 lira olup; Taşınmazın birinci ihale günü 06.02.2018 Salı günü saat 10:30 dan 10:45 şe kadar, ikinci ihale günü ise 06.03.2018 Salı günü saat 10:30 dan 10:45şe kadar olup,

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d)- Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Osmaniye mahallesi, Gökçukuru mevki, 148 Ada 79 parselde 10.229,37 m2.miktarında TARLA vasfındaki bu taşınmaz, killi tınlı toprak yapısına sahip, sulama imkanı bulunmayan, %40-50 eğime sahip bir yerdir, Bulunduğu rakım itibarı ile üzerinde kısıtlı ürünlerin üretimi yapılabilecek bir yerdir. Resmi yolu mevcut olup ulaşımı kolaydır. Köy yerleşik alanına yaklaşık 5-6 km mesafededir. Bu hali ile taşınmazın muhammen bedeli 15.344,07 lira olup;Taşınmazın birinci ihale günü 06.02.2018 Salı günü saat 11:00 den 11:15 şe kadar, ikinci ihale günü ise 06.03.2018 Salı günü saat 11:00 den 11:15 şe kadar olup,

e)-Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Osmaniye mahallesi, Gökçukuru mevki, 148 Ada 80 parselde 2.345.28 m2.miktarında BAHÇE vasfındaki bu taşınmaz, killi tınlı toprak yapısına sahip, sulama imkanı dere sularından sağlanan, çok hafif eğime sahip bir yer olup her türlü zirai üretim yapılabilecek bir yerdir. Resmi yolu mevcut olup ulaşımı kolaydır. Köy yerleşik alanına yaklaşık 5-6 km mesafededir. Bu hali ile taşınmazın muhammen bedeli 8.208,48 lira olup;Taşınmazın birinci ihale günü 06.02.2018 Salı günü saat 11:30 den 11:45 şe kadar, ikinci ihale günü ise 06.03.2018 Salı günü saat 11:30 den 11:45 şe kadar olup,

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f)-Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Osmaniye mahallesi, Gökçukuru mevki, 148 Ada 52 parselde 308.52 m2.miktarında BAHÇE vasfındaki bu taşınmaz, killi tınlı toprak yapısına sahip, sulama imkanı dere sularından sağlanan, çok hafif eğime sahip bir yer olup her türlü zirai üretim yapılabilecek bir yerdir. Resmi yolu mevcut olup ulaşımı kolaydır. Köy yerleşik alanına yaklaşık 5-6 km mesafededir. Bu hali ile taşınmazın muhammen bedeli 1.079,82 lira olup; Taşınmazın birinci ihale günü 06.02.2018 Salı günü saat 12:00 den 12:15 şe kadar, ikinci ihale günü ise 06.03.2018 Salı günü saat 12:00 den 12:15 şe kadar olup,

Taşınmazların ihale ile satışında : Alaşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 20.11.2017 tarih ve 2933249 sayılı yazıları ile, “5403 ve 6537 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 03.02.2015 tarihli uygulama talimatı gereğince, taşınmazların her birinin, hissedarlardan 1 (bir) kişiye veya hissedar olmayan 1 (bir) kişiye satılabilir.” şeklinde cevap verildiğinden, her bir taşınmazın ihalede ancak 1 (bir) kişiye satılabileceğinin,

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Taşınmazların İmar durumu : Alaşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.11.2017 tarih ve 61318-3669 sayılı yazılarına göre : Taşınmazların belediye sınırları içerisinde, imar planı dışında olduklarının bildirildiği,

Taşınmazın birinci ve ikinci ihale günlerinde satış yeri : Adliye yanı belediye aile çay bahçesindeki açık artırma satış bürosunda yapılacaktır.

Satış şartları :

2- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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3- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, % 18 KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/29 Ort.Gid. Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:726829 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de