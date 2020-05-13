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Ekonomi Albayrak Grubu endüstri 40ı anlatacak Gençler dijital platformda buluşacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Albayrak Grubu endüstri 4.0’ı anlatacak: Gençler dijital platformda buluşacak

Albayrak Grubu Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nalbant, başarılı şirketlerin profesyonel yöneticileriyle, iş arayan gençleri dijital platformda buluşturan Öğrenci Kariyeri’nde, endüstri 4.0’ı anlatacak. Nalbant aynı zamanda grubun teknoloji yatırımlarını paylaşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğrenci Kariyeri, dün itibariyle dijital platformda başladı.
Öğrenci Kariyeri, dün itibariyle dijital platformda başladı.

Albayrak Grubu Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nalbant, Öğrenci Kariyeri’nde, endüstri 4.0’ı ve Albayrak Grubu’nun teknoloji yatırımlarını anlatacak. Albayrak Grubu’nun açıklamasına göre, şirketlerin başarılı isimleriyle, mesleki branşlarına ve ilgi alanlarına göre öğrencilerle profesyonelleri dijital platformda buluşturan Öğrenci Kariyeri, kariyer sahibi olmak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor. Bir grup üniversite öğrencisinin girişimiyle 2013 yılında üniversite ve kariyer odaklı hedeflerle kurulan Öğrenci Kariyeri, dün itibariyle dijital platformda başladı.

Albayrak Grubu Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nalbant

GENÇLERE KARİYER İMKANI

Günde 4 oturumda gerçekleşen platformda, endüstri 4.0, insan kaynakları, mühendislik, satış ve pazarlama zirveleri gerçekleşecek. Zirve kapsamında 14 Mayıs’ta konuşacak Albayrak Grubu Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nalbant, Endüstri 4.0 Dijital Oturumu’nda, öğrencilere grubun endüstri 4.0 yatırımlarını ve dünyada 4. sanayi devrimini anlatacak. Programın ana medya sponsorluğunu gzt.com üstlendi. GZT, öğrencilere, molalarda ödüllü online bilgi yarışmaları düzenleyecek ve etkinlik esnasında staj başvuruları alarak, GZT’de kariyer imkanı da sağlayacak.

YENİLİKLERE YAKIN TAKİP

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nalbant, grubun inşaattan lojistiğe, turizm ve liman işletmeciliğinden medya sektörüne kadar çok sayıda alanda faaliyet gösterdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Gençlerle, dünyada ve Türkiye’deki endüstri devrimlerinin tarihçesini ve özellikle içinde bulunduğumuz 4. endüstri devrimini anlatmak için bir araya geleceğiz. Albayrak Grubu olarak bu teknolojik devrimde yerimizi nasıl aldığımızı örnekleri ile anlatmaya çalışacağım. Albayrak Grubu olarak, teknolojideki bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”

Online mecradan takip edilebilir

  • Erdal Nalbant, teknolojiyi hem açık kaynak ürünlere yatırım yaparak hem de siber güvenlikten taviz vermeden sürdürme arzusunda olduklarını kaydederek, 4. endüstri devriminin kritik basamaklarından olan “nesnelerin interneti (Iot)” sistemlerini aktif biçimde devreye aldıklarını aktardı. Varaka Kağıt, Sukkar gibi imalat gerçekleştirdikleri fabrikalarda hem üretimin hem de depolama ve sevkiyat süreçlerinin her anını takip etmek için en son teknolojileri kullandıklarını anlatan Nalbant, şu bilgileri verdi: “Kullandığımız teknolojilere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın strateji belgesinde yerini bulan milli teknoloji hamlesi rehberliğinde geliştirilen ürünleri de dahil ediyoruz. Siber güvenlik çalışmalarımızda aylık ortalama 1 milyon zararlı e-posta saldırısına uğruyoruz. Aylık 2 bin adet virüs saldırısını durduruyoruz. Ortalama 900 binin üzerinde de internetten sızma saldırılarını engelliyoruz. Tüm çalışmalarımızda yenilikleri yakından izliyoruz. Programı izlemek isteyen gençler, canlı olarak Linkedin, YouTube, Öğrenci Kariyeri web ve mobil uygulama mecralarından takip edebilir. Ayrıca grubumuzun dijital kanallarından da bu anlar yayınlanacak.”

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