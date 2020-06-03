Albayrak Grubu olarak evde çalışmayı sevdik

Salgın sürecinde şirketler farklı çalışma yöntemlerini deneme şansı bularak yeni döneme ilişkin değerlendirme yapabiliyor. Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, salgın sonrası yeni çalışma modellerinin gündemde olduğunu belirterek, “İş süreçlerinde herhangi bir aksama yaşamadan, pandemi süreci bitince de evden çalışmayı tercih edecek pozisyonlar muhakkak olacaktır” ifadesini kullandı. Yavuztürk, şirket olarak kurumsallığa, çalışanların sağlığına önem verdiklerini belirtti.

MOTİVASYONDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Yavuztürk, performansta bir kayıp yaşamadıklarını söyledi. Yavuztürk, “Pandemi sürecinde de gördüğümüz üzere departmanlarımızda görev alan arkadaşlarımızın çalışmalarında bir aksaklık yaşanmamış, aksine motivasyonlarında artış gözlemlenmiştir. Bunu başarmadaki en büyük etken ise uzaktan çalışma için gerekli altyapımızın ALBİL (Albayrak Bilişim) şirketimiz tarafından zaten pandeminin çok öncesinde güvenilir bir şekilde kurulmuş ve hazır olmasıdır” dedi.

UZAKTAN ÇALIŞMA ŞEHİRE KATKI

Yavuztürk, tüm gruba yayınladıkları “Yeni Normale Dönüş İş Takvimi”ne göre, normalleşme sürecine yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde girdiklerini belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarına göre, tüm hijyen kaidelerine uyarak geçirdiklerini ve normalleşme sürecinde de bu kaidelere uymaya titizlikle devam edeceklerini bildirdi.

Albayrak Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, grup, insan kaynakları yönetiminde örnek bir çalışma yaptı. 11-18 Mayıs 2020’de yapılan araştırmaya, yönetici ve çalışan pozisyonlarında toplam 585 kişi katıldı.

REKLAM

Anket araştırma sonuçlarında “Evde çalışırken kendinizi daha üretken buluyor musunuz?” sorusuna cevap verenlerin yüzde 73’ü kendini daha üretken bulduğunu açıklandı.

YÜZDE 96 MEMNUN

Çalışanların yüzde 96’sı, “Kovid-19 salgını düşünüldüğünde evde çalışma kararını ne derece doğru buluyorsunuz?” sorusuna ise “doğru bir karar” şeklinde cevap verdi. Katılımcıların yüzde 51’i evde çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirtirken, özel ve iş hayatını dengelediklerini düşünüyor. Çalışanların yüzde 94’ünün ise ailesi evde çalışma sisteminden çok memnun olduğunu bildirirken, yüzde 93’lük kesim, yönetici ve ekip arkadaşlarıyla iletişim sorunu yaşamadığını aktardı. Çalışanların yüzde 51’i, seçme hakkı olsaydı ofisten çalışmayı, yüzde 49’u ise evde çalışmayı tercih edeceklerini belirtti.