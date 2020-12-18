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Ekonomi Albayrak Grubu tüm çalışanlarına zeytin fidanı hediye etti
İŞ DÜNYASI TÜRKİYE

Albayrak Grubu tüm çalışanlarına zeytin fidanı hediye etti

15 binden fazla çalışanı bulunan Albayrak Grubu, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tüm çalışanlarına zeytin fidanı hediye etti. Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk “Yaklaşık üç aylık bir süreçte Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında, tüm çalışanlarımıza günde iki defa zeytin yaprağı çayı ikram ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Tüm birimlerde, çalışanlara zeytin fidanı dağıtıldı.
Tüm birimlerde, çalışanlara zeytin fidanı dağıtıldı.

Albayrak Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve Kovid-19 virüsüne yakalanma riskini en aza indirdiği bilimsel olarak kanıtlanan zeytin yaprağı çayının günde üç fincan tüketilmesi uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

Bu kapsamda yaklaşık üç aydır, çalışanlarına günde iki defa zeytin yaprağı çayı ikram eden Albayrak Grubu, hem çalışan sağlığına önem veren kuruluş olarak hem de doğa bilincinin artmasına katkısıyla örnek bir marka oldu.

  • Bununla birlikte tüm birimlerde, çalışanlara zeytin fidanı dağıtılırken, Albayrak Spor Kulübü kampüsünde de Grup çalışanlarıyla birlikte zeytin fidanı dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Zeytin yaprağı çayı faydaları nelerdir, nelere iyi gelir?
HAYAT
Zeytin yaprağı çayı faydaları nelerdir, nelere iyi gelir?

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, zeytinin yaprağından meyvesine kadar her şeyiyle insan sağlığına önemli faydalar sağladığını belirterek, “Yaklaşık üç aylık bir süreçte Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında, tüm çalışanlarımıza günde iki defa zeytin yaprağı çayı ikram ediyoruz. Etkisini gördük ve pozitif vaka sayısı tüm ofislerimizde önemli derecede azaldı.

Yeni Şafak
15 binden fazla çalışanı bulunan Albayrak Grubu, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tüm çalışanlarına zeytin fidanı hediye etti.
  • Zeytin ağacının maddi ve manevi tüm dünyaya katkısı büyük. Biz de Albayrak Grubu olarak tüm çalışanlarımıza zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Bugün burada toprakla buluşturduğumuz fidanların, gelecek nesillere şifa olmasını dileriz.” ifadelerini kullandı.

Koronaya karşı zeytin yaprağı
KORONAVİRÜS
Koronaya karşı zeytin yaprağı

Anadolu’da bazı yörelerde sakız gibi çiğnenen zeytin yaprağının, halk arasında çay olarak da virüslere karşı etkili bir şifa kaynağı olduğu biliniyor. Kahvaltıda meyvesinin tüketildiği zeytinin, çekirdeğinden yağına kadar her türlü ürününden faydalanılıyor.

Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen meyvelerden biri olan zeytinin faydaları saymakla bitmiyor. İlaç sanayisinde, bitkisel takviye tedavilerde çeşitli şekillerde faydalanılan zeytin yaprağının 1800'lü yıllarda meydana gelen sıtma salgınında da etkili biçimde kullanıldığı biliniyor.

Uzmanlar, her sabah bir tane yaş zeytin yaprağını çiğnenerek dil altında beklettikten sonra posasının atılmasının bağışıklığa faydalı olacağını belirtiyor.

Albayrak Grubu'ndan gelecek nesillere miras: 15 bin zeytin fidanı toprakla buluştu
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Albayrak Grubu'ndan gelecek nesillere miras: 15 bin zeytin fidanı toprakla buluştu
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Gelecek nesillere miras

Gelecek nesillere miras

​Albayrak Grubu tüm çalışanlarına zeytin fidanı hediye etti.
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