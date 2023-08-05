Albayrak Grubu'nun yatırımdaki yeni adresi Özbekistan

Türkiye’nin en önemli ticari gruplarından biri olan Albayrak Grubu, yeni bir hamleyle yatırım ağını genişletmeye hazırlanıyor. Albayrak Grubu Bilişim Teknolojileri Koordinatörü Erdal Nalbant, Özbekistan Ticaret Sanayi ve Yatırım Bakanlığı Güney Asya ve Türkiye’den sorumlu Daire Başkanı Azizbek Salakhiddinov önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Hem genç ve dinamik nüfusu hem de yeni yatırımcıları çekme konusundaki olumlu tutumlarından dolayı ilgi merkezi olma yolunda ilerleyen Özbekistan'a yapılması planlanan yatırımlarla ilgili uzun ve verimli geçen görüşmede, izlenecek yollar masaya yatırıldı. Albayrak Grubu Bilişim Teknolojileri Koordinatörü Erdal Nalbant, gösterilen ilgiden dolayı Salakhiddinov'un teşekkür ederek, sıcak ve içten yaklaşım gösteren bir yöneticiyle karşılaşmalarının büyük şans olduğunu söyledi.