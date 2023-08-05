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Ekonomi

Albayrak Grubu'nun yatırımdaki yeni adresi Özbekistan

Türkiye’nin en önemli ticari gruplarından Albayrak, Özbekistan'daki yatırımlarını artırmak için harekete geçti. Albayrak Grubu Bilişim Teknolojileri Koordinatörü Erdal Nalbant, Özbekistan Ticaret Sanayi ve Yatırım Bakanlığı Güney Asya ve Türkiye’den sorumlu Daire Başkanı Azizbek Salakhiddinov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin genişleyecek olmasından memnuniyet duyan Nalbant, gösterilen ilgi ve içten yaklaşımlarından dolayı Salakhiddinov'a teşekkür etti.

16:09 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Albayrak Grubu Bilişim Teknolojileri Koordinatörü Erdal Nalbant, Özbekistan'a yapılması planlanan yeni yatırımlarla ilgili Özbek yetkililerle bir araya geldi.

Albayrak Grubu Bilişim Teknolojileri Koordinatörü Erdal Nalbant, Özbekistan'a yapılması planlanan yeni yatırımlarla ilgili Özbek yetkililerle bir araya geldi.

Türkiye’nin en önemli ticari gruplarından biri olan Albayrak Grubu, yeni bir hamleyle yatırım ağını genişletmeye hazırlanıyor. Albayrak Grubu Bilişim Teknolojileri Koordinatörü Erdal Nalbant, Özbekistan Ticaret Sanayi ve Yatırım Bakanlığı Güney Asya ve Türkiye’den sorumlu Daire Başkanı Azizbek Salakhiddinov önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Uzun ve verimli bir görüşme oldu

Hem genç ve dinamik nüfusu hem de yeni yatırımcıları çekme konusundaki olumlu tutumlarından dolayı ilgi merkezi olma yolunda ilerleyen Özbekistan'a yapılması planlanan yatırımlarla ilgili uzun ve verimli geçen görüşmede, izlenecek yollar masaya yatırıldı. Albayrak Grubu Bilişim Teknolojileri Koordinatörü Erdal Nalbant, gösterilen ilgiden dolayı Salakhiddinov'un teşekkür ederek, sıcak ve içten yaklaşım gösteren bir yöneticiyle karşılaşmalarının büyük şans olduğunu söyledi.





#Erdal Nalbant
#Albayrak Grubu
#Özbekistan
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